A través de redes sociales se dio a conocer una historia en Cozumel, Quintana Roo, que ha llamado mucho la atención debido a que una pareja fue sorprendida viviendo dentro de un mausoleo en un panteón , de hecho, ya tenían varios meses habitando el lugar.

¿Cómo encontraron a la pareja viviendo en mausoleo de panteón?

La noticia de la pareja que vive en dentro de un mausoleo de panteón en Cozumel fue compartida por una usuaria, quien acudió a visitar los restos de su padre cuando se dio cuenta de que dos personas vivían en el sitio, así que tomó fotografías y utilizó la cuenta de Facebook Alerta Cozumel para hacer la denuncia.

La mujer dijo que encontró a la pareja viviendo en el panteón , que ya tenían alrededor de nueve meses habitándolo y que se negaron a irse; ella tomó fotografías de las cosas que tenían las personas, entre las cuales se encuentran una motocicleta y una parrilla eléctrica.

De acuerdo con el relato de la mujer que denunció, la pareja se negó a irse y respondió de manera agresiva, además de que puso un candado para que no sacaran sus pertenencias, pero con ayuda de un trabajador, la mujer rompió el candado y sacó sus pertenencias; finalmente las personas se fueron del mausoleo.

La doña ahí vivía pues tenia hasta su parrilla eléctrica donde se hacía de comer junto a su pareja un don al cual tiene apodo “la mona”. Me dio tanto coraje por que es un lugar sagrado y nadie debe irrumpir ese lugar.

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

Muchas personas dijeron que estaban en contra de la denuncia debido a que hay personas que se ven en la necesidad de ocupar otros espacios para dormir por falta de recursos “Agradecida debería estar, veladores privados. Se ve limpio el lugar”, fue uno de los comentarios, mientras que otros internautas no estuvieron de acuerdo con que la pareja habitara ahí “y nadie hace nada”, expresó otra persona.

¿Por qué la pareja dormía en el mausoleo del cementerio en Cozumel?

Precisamente una de los usuarias que comentó a través de la publicación de redes sociales, dijo que, con una amiga, se dio a la tarea de averiguar más respecto a este caso y explicó que, los empleados dijeron que la pareja nunca causa daño “sino todo lo contrario, le gustaba barrer y recoger basura no solamente de ese mausoleo sino alrededor del cementerio ”.

Además, mencionó que la señora sufre de un trastorno mental no tratado por falta de recursos, el cual podría ser esquizofrenia o demencia y que su esposo no la deja debido a que quiere seguirla cuidando. “La calle es única opción porque la gente no la acepta en lugares de renta por las consecuencias de las crisis de su enfermedad”, indicó.

Finalmente, la internauta dijo que “Si alguien los ve por favor comuníquense conmigo, queremos ayudarlos” y añadió su número telefónico: 9871195943.

