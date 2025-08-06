Yolanda Andrade enfrenta dos enfermedades incurables y dice que podría morir pronto

En un encuentro reciente con la prensa, la conductora mexicana Yolanda Andrade compartió con franqueza la difícil situación médica que enfrenta actualmente, sumado a los padecimientos que la alejaron de la televisión.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Reveló que le han sido diagnosticadas dos enfermedades incurables, lo cual ha transformado radicalmente su vida en los últimos meses.

“Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”, expresó Andrade con valentía ante los reporteros.

¿Tiene cura? 😪 Yolanda Andrade reaparece y habla de cómo ha enfrentado sus problemas de salud.😷#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/iFINlXS8nk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 6, 2025

Aneurisma cerebral y posible esclerosis múltiple, las enfermedades de Yolanda Andrade

Uno de los padecimientos que ha confirmado públicamente es un aneurisma cerebral , una condición grave que implica el debilitamiento de una arteria en el cerebro.

Yolanda detalló que, aunque ha tenido cierta mejoría, el diagnóstico sigue siendo irreversible.

Sobre el segundo diagnóstico, Andrade no ofreció detalles precisos, pero el productor Enrique Gou, en declaraciones anteriores, señaló que Yolanda le había comentado en privado que se trataba de esclerosis múltiple .

Esta es una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso central que no tiene cura. Los síntomas pueden incluir debilidad muscular, fatiga, dificultad para caminar y problemas cognitivos.

Alertan por peligroso reto viral llamado “rompe huesos” [VIDEO] Autoridades médicas alertaron por un peligroso reto viral que llamado “rompe huesos” el cual consiste golperte con un martillo la cara para modificar su aspecto.

Yolanda Andrade se mudó de la CDMX para mejorar sus salud

Durante su recuperación, Yolanda encontró alivio en lugares como Tulum , donde mencionó sentirse mejor física y emocionalmente: “Es más fácil caminar en la arena que en el asfalto”, explicó, señalando que en ese entorno logró caminar con mayor facilidad.

A pesar del difícil momento que atraviesa, la conductora se mostró profundamente agradecida por las muestras de cariño: “Hay gente que me abraza, que reza por mí y yo ni sabía que me conocía. Amigos que no veía desde hace años aparecieron justo cuando más los necesitaba”, dijo emocionada.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

De confirmarse el diagnóstico, Yolanda se sumaría a los millones de personas en el mundo que enfrentan esclerosis múltiple , enfermedad para la cual no hay cura, pero que puede ser tratada con medicamentos y terapias para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

¿Qué es la aneurisma cerebral?

Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal en una arteria del cerebro causada por el debilitamiento de su pared. Esta protuberancia puede permanecer sin causar síntomas, pero si se rompe, provoca una hemorragia cerebral grave conocida como hemorragia subaracnoidea , que puede ser potencialmente mortal.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.