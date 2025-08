Difunden rumor de la muerte de Céline Dion; este es el estado de salud de la cantante

Un nuevo rumor sobre la muerte de Céline Dion tomó por sorpresa a sus seguidores en redes sociales, pues es bien sabido que la intérprete del tema principal de la película Titanic padece una enfermedad crónica desde hace varios años.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

Pero, ¿es verdad que Céline Dion falleció el pasado 3 de agosto como aseguran los rumores en redes sociales? Te contamos lo que se sabe del estado de salud de la famosa cantante francocanadiense.

¿Qué le pasó a Céline Dion?

En redes sociales circula un rumor que asegura que la cantante Céline Dion falleció el pasado domingo 3 de agosto. Un usuario de la popular página de Facebook @inspirationalquotesofficialpagenew realizó una misteriosa publicación con la foto de Céline Dion y un mensaje con las leyendas: "Última hora” y “1968-2025".

” Hace 30 minutos, la familia anunció entre lágrimas la triste noticia del adiós de la legendaria cantante Céline Dion...”, se leía en la publicación.

Facebook @inspirationalquotesofficialpagenew Difunden rumores de la supuesta muerte de Céline Dion.

No obstante, ningún medio internacional hizo publicación alguna sobre la muerte de la famosa e incluso, en las redes sociales de la cantante no existe ninguna publicación alusiva a su supuesta muerte. En cambio, Céline Dion si tiene publicaciones recientes en su cuenta oficial de Instagram, apenas este 4 de agosto, en las que compartió con sus seguidores imágenes de algunas de sus actuaciones más icónicas.

Esta no es la primera vez que se crean rumores acerca de la supuesta muerte de la intérprete de ‘My Heart Will Go On’, en 2023, un año después de su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, circuló otro engaño sobre la muerte de la famosa.

¿Cuál es el estado de salud de Céline Dion?

Tras el diagnóstico, la Céline Dion ha enfrentado su enfermedad con optimismo. Incluso, el pasado 19 de marzo de 2025, la famosa compartió en Instagram imágenes alegres que la muestran llena de esperanza. La galardonada cantante publicó un video de ella bailando mientras jugaba al golf con sus tres hijos, René-Charles, Eddy y Nelson.

¿Qué es el síndrome que tiene Céline Dion?

Céline Dion fue diagnosticada con el síndrome de persona rígida en 2022. La Organización Nacional de Enfermedades Raras (NORD) definió como “un trastorno neurológico adquirido poco común que con mayor frecuencia causa rigidez muscular progresiva (rigidez) y episodios repetidos de espasmos musculares dolorosos”.

Muere cantante

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.