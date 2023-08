Rick y Morty Temporada 7 ya tiene FECHA de ESTRENO en HBO Max

Desde 2013, la serie animada de Rick y Morty se encuentra considerada como uno de los máximos programas de los últimos años, y después de seis exitosas temporadas, la séptima ya tienen fecha de estreno a través de la plataforma de streaming HBO Max, mismas que estará disponible en 38 idiomas diferentes a lo largo de 134 países, y si es una de tus favoritas esto es lo que debes de saber.

Esta famosa serie para mayores de edad de Adult Swim, se ha encontrado en más de una ocasión en el ojo del huracán por algunos de sus contenidos que muchos consideran como humor negro, o hasta el tono sarcástico de su contenido, pero eso también la ha hecho que sea una de las grandes consentidas de miles de fans alrededor del mundo.

La trama gira en torno a las cotidianas desventuras de un científico, llamado ‘Rick Sanchez’, y su nieto, Morty, quien ha demostrado en más de una ocasión lo fácilmente influenciable que es, y juntos pasan el tiempo entre la vida doméstica y algunos viajes espaciales intergalácticos que los ponen en peligro en varias ocasiones.

Cabe mencionar que esta serie también fue catalogada por su creador, Justin Roiland, quien en u principio lanzó un cortometraje para el festival de cine Channel 101, mismo que fue llamado ‘Doc and Mharti’, una parodia sobre la famosa saga de la década de los 80 y 90, ‘ Back to the Future ’.

Tal fue el éxito que hasta la fecha, sigue siendo una de las más vistas, y hay quienes aseguran que los personajes protagónicos si son una inspiración de los personajes que interpretaron los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd, por lo que la trama ha dado un claro material para seis exitosas temporadas, y ahora, con el lanzamiento de una séptima, ya se tienen la fecha en la que vas a poder disfrutarla a través del streaming.

Rick y Morty en HBO Max: ¿Cuándo se estrena?

Esta nueva entrega llegará a la plataforma de streaming HBO Max el próximo 17 de octubre en exclusiva para México, misma que contará con un total de 10 episodios y cada uno de ellos será estrenado cada domingo a partir de la fecha antes mencionada, por lo que va a seguir siendo una de las mejores historias de la TV, por lo que a nadie sorprende sus dos premios Emmy a “Mejor Animación”.

Cabe mencionar que aún se tienen previsto tres estrellas más además de esta nueva entrega a estrenarse en HBO Max, también se tienen previsto el proyecto ‘Rick y Morty: The Anime’, mismo que al parecer será un spin-off que hasta el momento no ha tenido ni fecha de estreno ni mucho menos el argumento con el que contará.

