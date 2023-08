¿Los recuerdas? Esto ha sido de los actores de Puro Loco

Fue en la década de los años 90, cuando Televisión Azteca apostó por el programa de comedia para adultos titulado como ‘Puro Loco’, mismos que estuvo al aire de 1995 hasta 2007 y a 16 años de su última transmisión recordamos que es lo que sido de su elenco principal, pues sin duda alguna fue uno de los shows más vistos de finales del siglo pasado.

El show que fue transmitido por los canales de Azteca 13 y Azteca 7 fue uno de los más importante de aquel tiempo, pues sin duda alguna la producción marcó el corazón de miles de televidentes que diariamente estaban al filo de sus sillones por su manera de presentar sketches y comedia exclusivamente para adultos, ya que se manejaba el humor negro y hasta el doble sentido que en esa época se permitía.

Y es que el programa era liderado por Juan Carlos Méndez, Chucho Reyes, Cynthia Torash, Amaranta Ruíz, Georgina Sirvent, Carlos Millet y Antonio Valdés, por mencionar algunos, quienes claramente no fueron tan felices como todo lo que se presumía frente a las cámaras de TV y aquí te contamos el porqué.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

De acuerdo con las mismas declaraciones de algunos de sus integrantes, y es que a pesar del éxito que vivió su elenco a lo largo de 10 años en las pantallas de TV Azteca, las cosas empeoraron cuando la transmisión del mismo llegó a su fin, pues las oportunidades laborales para ellos parece que se terminaron por completo, ya que nadie les ofrecía nuevos proyectos a pesar de los papeles que interpretaron.

¿A qué se dedica el elenco de ‘Puro Loco’ en la actualidad?

Es importante mencionar que en 2018, algunos de los integrantes del elenco intentaron tener una especie de reencuentro que sería transmitido a través de YouTube, pero las cosas no resultaron, ya que acumularon tan solo cinco mil seguidores y al no lograr despegar decidieron terminar con sus planes. Aunque no lo creas, el show tuvo que terminar en 2007 por tratar de buscar nuevos aires y oportunidades laborales fuera del programa de comedia para adultos, pero las cosas nunca salieron como querían, y esto es lo que fue de su elenco:

Juan Carlos Méndez: En primer lugar tenemos al creador y productor del show , quien una vez que terminó el programa tuvo una participación en el programa “El humor de Héctor Suárez” a la par que “Puro Loco” en 2004, pero nunca tuvo los éxitos que vivió en sus orígenes, por lo que decidió retirarse de la industria del entretenimiento.

En primer lugar tenemos al , quien una vez que terminó el programa tuvo una participación en el programa a la par que en pero nunca tuvo los éxitos que vivió en sus orígenes, por lo que decidió retirarse de la industria del entretenimiento. Amaranta Ruiz: La guapa presentadora es la única que ha tenido alguna aparición en la actualidad, en la actualidad, la estrella de 53 años de edad sigue activa en TV Azteca , pues a aparecido en producciones como ‘3 familias’ en 2017; mientras que del lado de Telemundo en proyectos como: ‘Enemigo Íntimo’ en 2020, ‘La Suerte de Loli’ en 2022 y ‘La Herencia’ también a finales del año pasado.

La guapa presentadora es la única que ha tenido alguna aparición en la actualidad, en la actualidad, la estrella de 53 años de edad sigue activa en , pues a aparecido en producciones como en 2017; mientras que del lado de en proyectos como: en 2020, en 2022 y también a finales del año pasado. Cynthia Torash: La estrella una vez que terminó su participación en el programa que salió del aire en 2007, participó en ‘Como te ves, me vi’ en 2017, y desde entonces no se ha vuelto a saber de ella.

La estrella una vez que terminó su participación en el programa que salió del aire en 2007, participó en en 2017, y desde entonces no se ha vuelto a saber de ella. Antonio Valdés: El comediante y actor era también conocido como ‘El Ratón Valdés’, quien una de sus últimas participaciones en dicho show entre 2006 y 2007, pues lamentablemente falleció el 6 de enero del año pasado 2022

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.