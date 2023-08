¿Qué debo hacer si no tengo trabajo y tengo activa mi Constancia de Situación Fiscal del SAT?

¿Acabas de renunciar o te despidieron y tu Constancia de Situación Fiscal está activa? Es común tener muchas dudas si estás desempleado y eres contribuyente del Servicio de la Administración Tributaria (SAT), por lo que aquí te decimos qué hacer en caso de estar en esta situación, ya que como bien sabes, la autoridad fiscal se encarga de la recaudación de impuestos.

La Constancia de Situación Fiscal es un documento que emite el SAT en México y da a conocer la legalidad del régimen fiscal de una persona física o moral, además de su actividad económica. Cuenta con información oficial como el domicilio y con ella podrás saber si debes presentar declaraciones mensuales o cuáles son tus obligaciones.

¿Qué debo hacer si no tengo trabajo y tengo activa mi Constancia de Situación Fiscal?

Hay que señalar que aunque no estés trabajando continúas siendo un contribuyente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y el no generar ingresos sujetos a impuestos no implica la cancelación o suspensión de este documento.

Pero ojo, si durante tu desempleo realizas actividades que generen ingresos, por ejemplo si eres freelance, sí es necesario que los declares ante el SAT. En caso de que tengas dudas sobre tus ingresos durante el tiempo que no trabajas puedes comunicarte a las oficinas del Servicio de la Administración Tributaria .

¿Cómo puedo tramitar mi Constancia de Situación Fiscal?

En caso de que seas nuevo en el mundo laboral, deberás tramitar tu Constancia de Situación Fiscal en el SAT, ya sea en el portal o de manera presencial. Es posible tramitarla en el Portal del SAT siguiendo estos pasos:

• Haz clic en «Ejecutar en línea».

• Elige el medio de autenticación, teniendo a la mano tu RFC, e.Firma y contraseña.

• Registra los datos de autenticación

• Selecciona «Generar Constancia»

• Descarga el documento en formato PDF

