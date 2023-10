Timothée Chalamet habla por primera vez sobre las acusaciones de canibalismo contra Armie Hammer

Timothée Chalamet ha abordado por primera vez las acusaciones que enfrenta su antiguo coprotagonista, Armie Hammer. La pareja protagonizó el aclamado romance de Luca Guadagnino “Call Me By Your Name” en 2017, que narraba la historia de un joven (Chalamet) que se enamora del asistente estudiantil de su padre (Hammer) durante unas idílicas vacaciones en Italia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

En 2021, Armie Hammer se vio envuelto en una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de varias mujeres, incluyendo una acusación de violación por parte de una de ellas. Hammer negó rotundamente haber actuado mal, aunque admitió haber abusado emocionalmente de dos mujeres, afirmando que la “dinámica de poder estaba apagada” en ambas relaciones. Además, fue acusado de expresar un fetiche por el canibalismo en mensajes de texto enviados a varias mujeres.

Te recomendamos leer: Timothée Chalamet es el hijo del Joven Manos de Tijera en un comercial del Super Bowl

¿Qué dijo Timothée Chalamet al respecto?

En una reciente entrevista con la revista GQ , Timothée Chalamet fue cuestionado sobre el impacto de estas acusaciones, las cuales coincidieron con el rodaje de la película “Bones and All”, una historia de amor caníbal dirigida por Luca Guadagnino . Chalamet expresó su sorpresa ante esta coincidencia, comentando:

Quiero decir, ¿cuáles eran las posibilidades de que estuviéramos desarrollando esto?

Al enterarse de informes que sugerían que la película estaba inspirada en Armie Hammer, añadió:

Me hizo sentir como: ‘Ahora realmente tengo que hacer esto’. Porque esto en realidad está basado en un libro

Cuando se le preguntó sobre su opinión personal acerca de las acusaciones contra su excompañero de reparto, Chalamet respondió con cautela:

No lo sé. Estas cosas terminan siendo objeto de un cebo de clics tan intenso. Desorientar es una buena palabra

Armie Hammer se disculpó

A raíz de las acusaciones, Armie Hammer fue despedido por su agente y publicista, y se retiró de varios proyectos cinematográficos, incluyendo la comedia de Lionsgate “Shotgun Wedding” y la miniserie de El Padrino, “The Offer”. Más tarde, también fue apartado de la película “Billion Dollar Spy”.

A principios de este año, Hammer concedió su primera entrevista desde que enfrentó las acusaciones, en la que se disculpó por su comportamiento y se refirió a sí mismo como “un imbécil”. En esa entrevista, admitió haber intentado suicidarse en las Islas Caimán en febrero de 2021 y reveló haberse sentido atraído por el mundo del BDSM (un término que representa un conjunto de prácticas y fantasías eróticas consensuadas) debido a abusos sexuales que había experimentado cuando era más joven.

El año pasado se emitió una serie documental de tres partes titulada “House of Hammer”, que exploraba en profundidad las acusaciones de abuso sexual contra el actor.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.