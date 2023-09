Danny Masterson: actores que fueron despedidos de sus series por acusaciones de acoso

En los últimos años, los casos por acoso sexual dentro de la industria cinematográfica en Hollywood se han elevado de manera considerable, por lo que existe actualmente una lista muy grande de actores involucrados y señalados públicamente por acusaciones de este tipo.

Tal es el caso de Danny Masterson. El actor, famoso por su papel en la serie That ‘70s Show, fue acusado por cuatro mujeres de haberlas violentado entre 2001 y 2003. Masterson negó las acusaciones y dijo que habían sido totalmente consensuadas. El acusado fue despedido de la serie ‘The Ranch', donde compartía protagonismo con Ashton Kutcher, después de la presión sometida de una de las víctimas sobre uno de los productores ejecutivos de Netflix. El actor recientemente fue sentenciado a 30 años de prisión por dos casos de violación.

Algunos otros de los casos más sonados son los siguientes:

Kevin Spacey

El ganador de dos premios Óscar fue acusado en 2017 por más de una docena de hombres tras haberlos acosado o agredido sexualmente, algunos de ellos cuando eran menores de edad. Anthony Rapp, actor de ‘Star Trek: Discovery’, declaró para Buzzfeed que Spacey cometió agresión sexual en su contra cuando tenía 14 años.

Spacey fue despedido de la exitosa serie House of Cards, donde interpretaba al protagonista Frank Underwood, y borrado de la película All the Money in the World, donde fue reemplazado por Christopher Plummer. Además, varias producciones en las que participaba fueron canceladas o pospuestas.

Getty Images Kevin Spacey

Harvey Weinstein

El poderoso productor de cine fue el detonante del movimiento #MeToo, que sacó a la luz los abusos sexuales en la industria del entretenimiento. En 2017, más de 80 mujeres lo acusaron de haberlas acosado, chantajeado, violado o agredido sexualmente a lo largo de décadas. Weinstein negó las acusaciones, pero fue expulsado de la Academia de Hollywood, de su propia compañía y de varias organizaciones profesionales. Weinstein recientemente fue declarado culpable de violación y agresión sexual en dos estados del país.

Getty Images Harvey Weinstein

Ed Westwick

El actor británico, conocido por su papel de Chuck Bass en la serie Gossip Girl, fue acusado por tres mujeres de haberlas violentado sexualmente. La BBC decidió retirar la miniserie Ordeal by Innocence, donde Westwick tenía un papel principal, y regrabar sus escenas con otro actor.

Getty Images Ed Westwick

Louis C.K

El comediante y creador de la serie Louie fue acusado por cinco mujeres de haberse masturbado frente a ellas sin su consentimiento. Louis C.K. admitió que las acusaciones eran ciertas y se disculpó por su comportamiento. Como consecuencia, su película I Love You, Daddy fue cancelada antes de su estreno, su especial de comedia en Netflix fue retirado y varias cadenas de televisión cortaron sus vínculos con él. Aunque intentó regresar a los escenarios en 2018, recibió muchas críticas y protestas por parte del público.

Getty Images Louis C.K.

Andy Dick

El actor y comediante, conocido por sus papeles en NewsRadio y The Andy Dick Show, ha sido acusado varias veces de acoso sexual y conducta inapropiada. Fue despedido de la película Raising Buchanan por tocar los genitales de varios miembros del reparto y del equipo, besar sin consentimiento y realizar posiciones sexuales con al menos cuatro miembros de la producción, según un informe del Hollywood Reporter.

Dick negó las acusaciones. “Pude haber besado a alguien en la mejilla para despedirme y luego haberle lamido. Eso es lo mío. Soy gracioso. No estoy tratando de hostigar sexualmente a las personas”, dijo en una entrevista.

Getty Images Andy Dick

