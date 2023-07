Estas son las 8 nominaciones de Guillermo Del Toro en los premios Emmy

¡El día ha llegado! Hoy por fin conocimos a todos los nominados a los premios Emmy 2023, un evento que se encarga de celebrar lo mejor de la televisión estadounidense. Sin embargo, en adn40 aplaudimos el talento mexicano y además de compartirte algunas de las principales nominaciones te diremos cuáles son las categorías en las que está Guillermo Del Toro .

Para esta 75 entrega, el director, guionista y producto jalisciense obtuvo ocho nominaciones gracias al Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, producción que estrenó en octubre de 2022 en Netflix y que actualmente aún se encuentra disponible en el catálogo.

Cuáles son las categorías en las que está nominado Guillermo Del Toro

Las nominaciones para el mexicano son todas para la producción de Curiosidades , una serie de ocho capítulos en la que cada uno de ellos presenta un relato escalofriante. Las categorías en las que participa son:



Cinematografía excepcional para una serie

Composición musical sobresaliente para una serie limitada o de antología, película o especial (partitura dramática original)

Diseño de producción excepcional para un programa narrativo de media hora

Disfraces destacados de fantasía y ciencia ficción

Excelente diseño de título principal

Fotografía excepcional para una serie de media hora

Música y letras originales sobresalientes

El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, tráiler oficial de Netflix.

¿Cuándo son los premios Emmy 2023?

La gran noche en la que se dará a conocer a los ganadores de los premios Emmy 2023 será el lunes 18 de septiembre, desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. Se espera que el evento cuente con una transmisión en vivo a través de redes sociales o plataformas.

Lista de nominados a los Emmy 2023

Las producciones que arrasaron y que podrían galardonarse con unos cuantos premios, según la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión (ATAS) son: Succession con 27, The Last of Us con 24, The White Lotus con 23 y Ted Lasso con 21.

Nominados a los premios Emmy 2023

Otros de los principales candidatos para los Emmy 2023 son:

Mejor serie de drama

Andor

Better Call Saul

The Crown

The Last of Us

1923

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

Ted Lasso

The Bear

Barry

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Wednesday

Poker Face



Mejor miniserie

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Black Bird

Beef

A Small Light

Love & Death

Mejor reality Show

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

Mejor Película de Televisión

Weird: The Al Yankovic Story

Fire Island

Prey

Reality

Beavis and Butt-Head Do the Universe

Mejor actriz en una drama

Sarah Snook — Succession

Melanie Lynskey — Yellowjackets

Helen Mirren — 1923

Imelda Staunton — The Crown

Bella Ramsey — The Last of Us

Elisabeth Moss — The Handmaid’s Tale

Mejor Actor en un Drama

Bob Odenkirk — Better Call Saul

Pedro Pascal — The Last of Us

Kieran Culkin — Succession

Jeremy Strong — Succession

Brian Cox — Succession

Harrison Ford — 1923

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Quinta Brunson — Abbott Elementary

Rachel Brosnahan — The Marvelous Mrs. Maisel

Natasha Lyonne — Poker Face

Christina Applegate — Dead to Me

Jenna Ortega — Wednesday

Mejor actor en serie de comedia

Bill Hader — Barry

Jason Segel — Shrinking

Jason Sudeikis — Ted Lasso

Jeremy Allen White — The Bear

Martin Short — Only Murders in the Building

