Pixar escondió en “Red” a un personaje de “Monster Inc”

Las películas de Disney Pixar suelen tener elementos que las conectan entre sí, algunos son conocidos en el rubro como “easter egg”. Ahora, con la nueva película de la casa de animación, llamada Red, muchos fanáticos han descubierto una relación con Monsters Inc. ¿De qué se trata?

Las conexiones dentro de los films de Pixar

Previamente, hemos visto aparecer elementos de una película en otra, generalmente en el decorado. Por ejemplo, ‘Lotso’, el malvado oso con olor a frutas de Toy Story 3, apareció en la cinta de ‘Up’, o también el juguete de ‘Nemo’ que Boo le regala a Sullivan en Monsters Inc.

Ahora una teoría va más allá y dice que en Red, aparece un entrañable personaje que conmovió a todos en Monster Inc.

Monsters Inc, es un film del 2001, donde vemos las aventuras de los monstruos de la fábrica de sustos más grande en el mundo. Pero todo se descontrola cuando James P. Sullivan y su compañero Mike Wazowski, conocen a Boo, una niña pequeña que entra a un mundo donde los humanos no están permitidos.

Boo es, sin duda uno de los personajes más tiernos de Pixar, pero nunca más volvimos a saber de ella, hasta ahora. Es que, según una teoría de los fanáticos, Boo aparece en Red, pero ya de adolescente, y hay muchas pruebas para poder afirmarlo.

De esta manera, ‘Monsters Inc’ y ‘Red’, estarían vinculadas

La nueva teoría conspirativa une al universo de ‘Red’ con el de Monsters Inc, por una amiga del personaje principal. Red cuenta la historia de Mei Leen, una joven que al cumplir 13 años entra en el momento más complejo de su crecimiento, al que solo las mujeres de su familia se enfrentan. Cuando eso sucede, ella se transforma en un panda gigante rojo.

No es extraño pensar en las similitudes de este panda, con el personaje de Sullivan, ya que, básicamente, los dos son monstruos grandes y peludos.

La reciente película de Disney Pixar muestra a un grupo de amigas, que serán quienes acompañarán a la protagonista durante esos cambios. Según se cree, Abby, la amiga de Mei Lee, no sería ni más ni menos que Boo, en su adolescencia.

Las pruebas están a la vista, además de tener el mismo fleco, forma de cara y color de ojos, Abby tiene un overol con flores similares a las que había en puerta de la niña en Monsters Inc.

Dentro de la teoría, algunos han señalado que Abby es la única de las amigas de Mei que no se asusta cuando la adolescente se transforma en un panda rojo. Algo que la vincularía directamente con Boo, quien ya está acostumbrada a los monstruos. Aún Pixar no se ha pronunciado al respecto, pero sin duda que sería una gran sorpresa reencontrar a este personaje de Monsters Inc. en el film Red .

