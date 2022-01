Las mejores películas en las que apareció David Bowie

Sin duda, David Robert Jones se convirtió en un auténtico icono de la cultura pop, prueba de ello son todas sus participaciones en las artes, pues más allá de ser un gran músico, compositor y productor David Bowie también participó en algunas películas.

David Bowie nació en Brixton, Inglaterra el 8 de enero de 1947, y desde pequeño desarrolló una fascinación por la música; sin embargo este no fue el único arte que generó interés en el británico.

Previo a su debut en la música, David Bowie realizó trabajos en pintura, diseño y composición tipográfica. También comenzó a manifestar una amplia inclinación por las artes escénicas e interpretativas.

En 1967, mismo año de lanzamiento de su primer álbum, Bowie inició sus clases de expresión a fin de aprender a controlar el escenario, desenvolverse corporalmente y perder el miedo a adoptar otras vidas; tal y como lo hizo en las películas.

Mejores películas de David Bowie

De acuerdo al libro Biográfico Bowie de Liz Flavell, David Bowie dejó un legado incomparable de canciones, así como personajes icónicos en el cine, con películas de todo tipo, hasta presentando su voz para cintas animadas.

A continuación te compartimos las mejores y más populares películas en las que participó David Bowie:

The Man Who Fell to Earth

Después de un par de participaciones en el teatro inglés y ya convertido en una estrella, David Bowie debutó en el cine en 1976 con este filme de ciencia ficción. Aquí el britanico interpreta a Thomas Jerome Newton, un alto y pelirrojo extraterrestre del planeta Anthea que viaja a la Tierra buscando como transportar agua a su moribundo planeta.

El hombre que cayó a la Tierra - Película de culto por Mario Giacomelli

Merry Christmas, Mr. Lawrence

A un lustro de su debut y con sólo dos películas más en su filmografía, esta producción mitad japonesa y mitad británica representó el boom internacional de David Bowie como actor, en el papel del mayor australiano Jack Celliers.

Este drama de guerra de 1983 retrata cómo un comandante del ejército nipón comienza a sentir cierta atracción por Cellier, un prisionero de guerra dentro de un mundo donde la hombría, la valentía y el honor son los principales protagonistas. Para muchos esta es una de las mejores actuaciones de David Bowie.

Labyrinth

En 1986, el músico regresó a las pantallas con una impresionante película familiar dirigida por Jim Henson y producida por George Lucas. Donde los géneros de magia, fantasía y aventura prevalecen.

En este filme/musical David Bowie obliga a una chica a atravesar en 13 horas un mágico laberinto para rescatar a su hermanita de las garras tenebrosas y malvadas de Jareth.

Laberinto 1986 - Trailer subtitulado en español

Basquiat

El director y pintor Julian Schnabel reunió en 1996 a un envidiable grupo de actores para llevar a la pantalla grande la vida del artista del graffiti Jean-Michael Basquiat.

El cast de esta película incluyó a grandes figuras como Jeffrey Wright, Benicio del Toro, Gary Oldman, Dennis Hooper y Courtney Love; Bowie interpreta a Andy Warhol, amigo, mentor y consejero del artista neoyorquino, Basquiat, una de las mentes artísticas más poderosas del siglo XXI.





Para muchos fans este fue uno de sus papeles más icónicos y es que así como Andy Warhol revolucionó el mundo de la pintura con su excentricidad y su comercialización, David Bowie cambió la forma en que se hacía y escuchaba música con su discurso.

The Prestige

Esta fue la última gran aparición de David Bowie en la pantalla grande. En esta película de 2006 dirigida por Christopher Nolan, Bowie interpretó a uno de los grandes genios de la humanidad: Nikola Tesla, inventor del método de transportación que en la ficción se convierte en objeto de deseo y pelea entre los ilusionistas Robert Angier (Hugh Jackman) y Alfred Borden (Christian Bale).

The Prestige - Official Trailer (El truco final - El prestigio) Hq

Estas son a consideración de la crítica y los fans las mejores películas y actuaciones de David Bowie; sin embargo su legado es mucho más extenso, incluso se interpretó a sí mismo en Zoolander de 2001.

Otras de las películas en las que puedes disfrutar y elogiar el trabajo como actor de David Bowie son:

- Just a Gigolo (1978)

- The Hunger (1983)

- Absolute Beginners (1986)

- The Last Temptation of Christ (1988)

- The Linguini Incident (1991)

- Mr. Rice’s Secret (2000)

