La película de Netflix de solo 88 minutos, basada en un libro de Stephen King, que te conmoverá de principio a fin

En solo 88 minutos, Netflix tiene una película capaz de conmoverte de principio a fin, y no se trata de cualquier cinta, sino de una historia basada en una obra de Stephen King , a quien también han apodado coloquialmente como el “Rey del Terror”, aunque el filme del que te vamos a platicar va más allá del suspenso.

Y antes de adentrarnos en la historia, nada más para que te des una idea de lo buena que es esta adaptación a una obra de Stephen King, tienes que saber que en 1987 fue nominada a un Premio Óscar en la categoría de “Mejor guion basado en material de otro medio”, galardón que finalmente se llevó “Una habitación con vistas” de Ruth Prawer, basada en una novela de E.M. Forster.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La película que dura solo 88 minutos, basada en un libro de Stephen King y logra conmover desde su inicio hasta el final es “Cuenta conmigo” (Stand by Me), cinta dirigida por el cineasta Rob Reiner, y estrenada en 1986, que Netflix define en su plataforma como un título “Agridulce y sentimental”.

¿De qué trata “Cuenta conmigo”, la película de Netflix?

La cinta cuenta con los papeles protagónicos de Wil Wheaton, quien interpreta a Geordie, River Phoenix que personifica a Chris, Corey Feldman que da vida a Teddy y Jerry O’Connell, quien personifica a Vern, un grupo de amigos que a lo largo de 88 minutos nos muestran valentía, pero sobretodo, la importancia y fortaleza que puede tener una amistad.

En este filme no esperamos monstruos, embrujos y maldiciones a las que Stephen King nos tiene acostumbrados con sus obras, en realidad, por eso esta película es tan única, aunque eso sí, prepárate porque aunque no hay precisamente seres sobrenaturales, nuestro pequeño grupo de amigos descubrirán un cadáver, y en ese trance se autodescubrirán a ellos mismos, pero basta, no queremos darte spoilers, mejor búscala y dale play, recuerda que está en Netflix .

¿En qué libro está basada “Cuenta conmigo”?

La película de Netflix “Cuenta conmigo” de 1986 está basada en la novela corta “El Cuerpo” (The Body) que a su vez forma parte de la colección “Las cuatro estaciones” (Different Seasons) de Stephen King, publicada en 1982.

Otras películas en Netflix basadas en libros de Stephen King

La Niebla, la obra literaria que lleva el mismo nombre se publicó en 1980 La maldición de la abuela, basada en “Gramma” de 1984 It, del libro homónimo de 1986 El juego de Gerald, basada en “Gerald’s Game” de 1992 1922 se inspiró en un relato del libro “Todo oscuro, sin estrellas” de 2010 En la hierba alta, basada en la novela “In the Tall Grass” de Stephen King y Joe Hill, publicada en 2012 El teléfono del señor Harrigan, está basada en un relato de “La sangre manda”, publicada en 2020

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.