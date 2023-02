Cuándo es la entrega de los Oscar 2023 y dónde ver gratis

Los Oscar 2023 ya están a la vuelta de la esquina, por lo que muchos fans del séptimo arte tienen estos días previos a la ceremonia de entrega para ver todas las producciones posibles y con ello tener su propio criterio sobre la premiación.

Así que a fin de que no te pierdas ningún detalle, aquí en adn40 te compartimos cuándo y dónde ver el evento en el que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reconoce el talento de productores y actores de cualquier parte del mundo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo son los Oscars 2023?

El evento que premia a lo mejor del cine sucederá muy pronto, el segundo fin de semana de marzo, exactamente el domingo 12. La sede será el ya tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles, California; mientras que el encargado de conducir los Premios Oscar será el cómico y presentador Jimmy Kimme.

Además, este año el talento mexicano sigue presente en algunas categorías, por lo que sería grato ver que estos se lleven la estatuilla.

Cabe recalcar que para la edición 95; las películas con más nominaciones son: “Everything Everywhere All at Once” con 11, seguida de “All Quiet on the Western Front” y “The Banshees of Inisherin” que empataron con nueve.

Te recomendamos leer: Estas son las nominadas a mejor película en los Oscar 2023

¿Dónde puedo ver gratis los premios Oscar 2023?

Como ya es tradición, la ceremonia de los Premios Oscar 2023 podrá seguirse en vivo a través de la señal de Azteca, exactamente en Azteca 7, alrededor de las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México (CDMX).

Es probable que el evento dure un poco más de tres horas, así que considera que la señal estará disponible tanto en televisión como en el sitio web .

¿Quiénes son los nominados a mejor director?

*Daniel Kwan y Daniel Scheinert por “Everything Everywhere All at Once”

*Martin McDonagh por “The Banshees of Inisherin”



*Ruben Östlund por “Triangle of Sadness”

*Steven Spielberg por “The Fabelmans”

*Todd Field por “TÁR”

¿Quiénes son las nominadas a mejor actriz?

*Ana de Armas por “Blonde”

*Andrea Riseborough por “To Leslie”

*Cate Blanchett por “TÁR”

*Michelle Williams por “The Fabelmans”

*Michelle Yeoh por “Everything Everywhere All at Once”

¿Cuáles son los nominados a mejor actor?

*Austin Butler por “Elvis”

*Brendan Fraser por “The Whale”

*Bill Nighy por “Living”

*Colin Farrell por “The Banshees of Inisherin”

*Paul Mescal en “Aftersun”

Podría interesarte: Dónde ver las películas nominadas a la estatuilla

adn40, siempre conmigo.