Ellos son los mexicanos nominados a los Premios Oscar 2023

Los Premios Oscar 2023 ya están próximos, por lo que este martes 24 de enero se dieron a conocer las nominaciones a las diversas categorías y hay mexicanos nominados.

Guillermo del Toro, por Pinocho

La película Pinocho, de Guillermo del Toro es una historia diferente al clásico conocido, aunque con la esencia de aquel muñeco de madera con un padre solitario. La cinta refleja la inocencia, la aceptación a lo diferente, así como la pérdida de un ser querido, el amor y lo que representa la responsabilidad paternal.

Guillermo del Toro hizo una versión stop-motion para dar a conocer su propia versión de Pinocho, un trabajo que representa algo muy valioso en la carrera del cineasta mexicano, ya que se tardó aproximadamente 15 años en idealizar su adaptación y llevar la historia a la pantalla grande.

Alfonso Cuarón, por Le pupille

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón volverá a estar presente en los Premios Oscar, luego de cuatro años, cuando brilló en la ceremonia de estos galardones con su cinta Roma. Este 2023 está nominado en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción como productor de Le pupille.

La historia habla acerca de un grupo de jóvenes mujeres de un internado católico antes de la Navidad, en una época de guerra y escasez. Con el paso de los años, el nombre de Alfonso Cuarón se comenzó a hacer de un gran poder dentro de la industria cinematográfica, pues el cineasta nacido en la Ciudad de México (CDMX) ha ganado diferentes galardones.

Alejandro González Iñárritu, por Bardo

Alejandro González Iñárritu destaca por su película Bardo, la cual es nominada al Premio Oscar en la categoría de Mejor Fotografía y compite con las cintas All Quiet on the Western Front,

Elvis, Empire of Light, Roger Deakins y Tár.

La película Bardo, falsa crónica de unas cuentas verdades es una comedia dramática escrita, producida y dirigida por el cineasta mexicano que relata el viaje íntimo de Silverio, un periodista y documentalista mexicano que luego de ganar un prestigioso premio internacional, debe regresar a su país de origen. De esta manera, se trata sobre identidad, familia, historia y éxito.

