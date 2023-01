¿Está tu favorita? Nominados a mejor película en los Premios Oscar

Luego de que se diera a conocer quienes son los nominados a los Premios Oscar 2023 las apuestas han comenzando. Hay que destacar que el talento mexicano está presente en distintas categorías a nominados, sin embargo en esta ocasión sólo retomaremos a las producciones que participan para llevarse una estatuilla a mejor película.

Lo cierto es que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas busca reconocer el talento de productores y actores, así como al trabajo de cualquier parte del mundo. En esta ocasión los premios incluyen actuaciones aclamadas por la crítica, pero también a éxitos taquilleros como Top Gun: Maverick y Avatar: The Way of Water”.

Una de las mayores sorpresas fue “Everything Everywhere All at Once” que cuenta con 11 nominaciones, seguida de “All Quiet on the Western Front” y “The Banshees of Inisherin” que empataron con nueve.

Nominados a mejor película de 2023

*All Quiet on the Western Front

*Avatar: The Way of Water



*The Banshees of Inisherin

*Elvis

*Everything Everywhere All at Once

*The Fabelmans

*Tár

*Top Gun: Maverick

*Triangle of Sadness

*Women Talking

Everything Everywhere All at Once (2022) - Tráiler Subtitulado en Español

Oscar 2023: Mejor película internacional

*All quiet on the Western Front

*Argentina, 1985

*Close

*EO

*The Quiet Girl

Argentina, 1985 | Tráiler oficial

Mejor película animada en los Premios Oscar

*Pinocchio, Guillermo del Toro

*Marcel the Shell With Shoes On

*Puss in Boots: The Last Wish

*The Sea Beast



*Turning Red

Pinocho de Guillermo del Toro | Tráiler oficial | Netflix

Y entonces ¿Está tu favorita entre las elegidas? ¿Ya armaste tu quiniela para los Premios Oscar?

Entrega de los Premios Oscar 2023

La ceremonia de entrega se realizará el domingo 12 de marzo en el ya tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles, California; mientras que el encargado de conducir los Premios Oscar será el cómico y presentador Jimmy Kimme.

Toma en cuenta que la transmisión se podrá seguir a través de la señal de Azteca, alrededor de las 17:00 horas.

