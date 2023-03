¿Películas malas u olvidadas? Estas son las ausencias en los Oscar 2023

Los Oscar 2023 están más cerca de lo que parece, sin embargo a días de que la academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood premie a lo mejor del cine, algunos internautas han emitido comentarios sobre las ausencias de este año, ya que según mencionan hubo grandes películas que merecían al menos una nominación.

Recuerda que este domingo 12 de marzo se llevarán a cabo la entrega 95 de los premios, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, aunque la transmisión en vivo la podrás seguir a través de la señal de TV Azteca.

Grandes ausentes de los Premios Oscar 2023

Sin duda alguna, siempre hay sorpresas y ausencias para bien y para mal. Una de las más mencionadas es que las mujeres cineastas fueron ignoradas, pues este 2023 solo hay hombres, a pesar de que el género femenino también produjo trabajos destacados.

Bardo

El trabajo de Iñárritu mantenía la esperanza de que México estuviera dentro de los nominados en la categoría de Mejor Película Extranjera, sin embargo no lo logró y la única nominación que alcanzó para los Oscar 2023 fue la de fotografía; teniendo ausencia en producción, edición y sonido.

Babylon

Esta cinta ha tenido opiniones muy divididas, la amas o la odias; lo cierto es que a pesar de contar con algunas nominaciones, a algunos ha asombrado el hecho de que el director o las actuaciones de Margot Robbie , Diego Calva y Brad Pitt no hayan sido consideradas.

El menú

En los Globos de Oro esta fue una de las producciones que se consideraron para ganar por las actuaciones de Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy sin embargo ni ellos ni la película como tal entraron en las categorías de los Oscar 2023 .

La Mujer Rey

Otra gran sorpresa en esta edición, fue que la actriz Viola Davis no fuera considerada por su actuación entre las nominaciones, esto a pesar de que el filme se coló en las categorías de Mejor Película y Mejor guion adaptado.

En este punto, también se debatió el hecho de que la entrega número 95 de los Oscar tampoco contó con cineastas o intérpretes negros.

Nop

La película de Jordan Peele también sorprendió; por lo general las producciones de ciencia ficción suelen destacar en categorías de efectos especiales, fotografía, guion o sonido, pero así no ocurrió para la cinta protagonizada por Daniel Kaluuya y Keke Palmer.

Artistas quedan fuera de los Oscar 2023

Otro de los actores que más sorprendió fue Tom Cruise, porque si bien Top Gun: Maverick logró seis nominaciones, incluida la de mejor película, el protagonista ni el director recibieron el mismo interés por parte de la Academia.

Algo similar ocurrió con el trabajo de James Cameron con la película de Avatar: The Way of Water quien tampoco pudo entrar entre los nominados.

Finalmente, si bien es cierto que en la música destacó la del grupo mexicano junto a Rihanna , hubo quien se decepcionó por no contar con una de las cantantes más populares a nivel mundial, Taylor Swift, en la categoría de Mejor Canción Original “Carolina” como parte de Where the Crawdads Sings.

