Muere a los 96 años el cantante Harry Belafonte, “Rey del Calypso”

Se dio a conocer este martes 25 de abril de 2023 que murió a los 96 años de edad el cantante, actor y activista de derechos humanos, Harry Belafonte, a quien se le atribuye haber introducido la música caribeña en Estados Unidos (EUA).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿De qué murió Harry Belafonte?

El cantante, actor y activista Harry Belafonte murió durante la mañana de este martes 25 de abril a los 96 años de edad por una insuficiencia cardíaca congestiva, anunció su publicista Ken Sunshine, a CNN

Harry Belafonte, quien fue apodado el “Rey del Calypso” luego de su gran éxito de 1956, “The Banana Boat Song (Day-O)", falleció en su casa de Manhattan, en Nueva York.

🚨 #AlertaADN

Muere a los 96 años Harry Belafonte, cantante, actor, activista de derechos humanos y a quien se le atribuye haber introducido la música caribeña en Estados Unidos pic.twitter.com/5TmYT0s2gS — adn40 (@adn40) April 25, 2023

¿Quién era Harry Belafonte?

Harold George Belafonte, Jr., mejor conocido como Harry Belafonte, nació en Nueva York en 1927, fue un destacado cantante, actor y activista social, conocido musicalmente como “El Rey del calipso”, además de que fue uno de los primeros actores negros en Hollywood.

Luego de combatir en la Segunda Guerra Mundial, Belafonte se incorporó a la escena teatral local, donde uno de sus mejores amigos fue otro actor que daba sus primeros pasos: Sidney Poitier. Pero hay que mencionar que antes ya había destacado como músico, cantando temas de pop y jazz en clubes nocturnos.

Su gran gran éxito llegó en 1956 con el álbum Calypso, después salió el hit “Banana Boat Song (Day-O)", que lideró el ranking de canciones durante cinco semanas. En los siguientes años tuvo cinco discos más en el Top 5. Cabe mencionar que en 1962 (Midnight Special) contó con el aporte de Bob Dylan.

Otro de los aspectos relevantes es que Belafonte participó en la canción We are the world, junto al famoso Michael Jackson , Lionel Ritchie, Bruce Springsteen, Tina Turner y Ray Charles, en 1985.

Además, Harry Belafonte fue un gran amigo de Martin Luther King Jr. y tuvo una fuerte presencia en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos durante los años 60. Trabajó en causas solidarias para países africanos subdesarrollados.

¿Cuáles son las canciones famosas de Harry Belafonte?

La música caribeña adquirió más relevancia con Harry Belafonte, quien dejó como legado sus temas “Day-O (The Banana Boat Song)” y “Jamaica Farewell”, que forman parte de su álbum Calypso, el cual alcanzó la cima de la lista de álbumes de Billboard.

adn40, siempre conmigo.