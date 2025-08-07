¡Ohana! El live action de Lilo & Stitch llegará Disney Plus en esta fecha

Luego del éxito en taquilla del live action de Lilo & Stitch , la película llegará a la plataforma de Disney Plus con el objetivo de que las familias mexicanas disfruten de las aventuras del extraterrestre más fuerte y esponjoso que llegó a la tierra.

El live-action de Disney arrasó en la taquilla internacional y enamoró a la audiencia actual como a sus fanáticos de toda la vida gracias a su espectacular remake y actores de voz.

¿Cuándo se estrenará el live action de Lilo & Stitch en Disney Plus?

Disney Plus sorprendió a la audiencia de Latinoamérica con el anuncio que la nueva película de Lilo & Stitch se estrenará el miércoles 3 de septiembre. Es decir, un mes después del live action de Blanca Nieves, que no fue del agrado del público mexicano ni del mundo.

De acuerdo con la audiencia mexicana, la película de Lilo & Stitch sí rescató los valores del clásico animado y logró conectar con el público gracias a los actores de voz y el cariño que puso la producción en el filme.

Con ustedes, el estreno más tierno y esponjoso del año 🥹🤩#LiloYStitch llega el 3 de septiembre a #DisneyPlus pic.twitter.com/urUKTSSfRv — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 5, 2025

¿Cuánto recaudó el live action de Lilo & Stitch en México?

El remake live-action de Disney arrasó en la taquilla internacional y enamoró a la audiencia actual como a sus fanáticos de toda la vida. Según cifras de Box Office Mojo, sitio web estadounidense que rastrea los ingresos de taquilla de forma sistemática, la película se posicionó como número 1 durante el fin de semana de su estreno en todo el mundo.

Recaudó a nivel mundial 361 millones 200 mil 626 dólares en las taquillas de los cines. En México, durante la primera semana, sumó más de 27 millones de dólares en ventas y se posicionó por encima del Reino Unido y Brasil en cuanto a aceptación.

