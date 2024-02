Así luce el actor que interpretó a ‘Robocop’ a 37 años del estreno

Peter Weller es uno de los rostros más famosos en el cine, pero pocos lo recuerdan y es que su personaje portaba normalmente una máscara que solo mostraba su boca, este interesante personaje era un robot indestructible que combatía el crimen, mejor conocido como Robocop, esta cinta de 1987 lanzó a la fama internacional al actor.

Robocop se convirtió en una cinta icónica de la ciencia ficción, al momento de ser estrenada, la película logró ser tendencia y consagrarse como un éxito en taquilla a la altura de Terminator y Volver al Futuro, la casa productora Orion Picture se encontraba buscando al actor perfecto que le diera vida al oficial Alex Murphy que se convertiría en el ciborg que combate el crimen.

Durante la búsqueda del actor perfecto se encontraron con Peter Weller, actor que ya había participado en el cine en 1984 en la película The Adventure of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension, fue gracias a su gran casting que Weller consiguió ser Robocop, convirtiéndose en el icónico rostro del ciborg, pero poco saben cómo luce el actor a 37 años del estreno de la famosa cinta.

¿Qué hizo Peter Weller tras Robocop?

Peter Weller protagonizó la secuela de la cinta, aunque no consiguió el mismo éxito que la película original. Pero esto no detuvo al actor, pues desde su participación en Robocop, Weller comenzó a aumentar su filmografía, la cual se ha vuelto cada vez más extensa con el paso del tiempo.

En los años 90, Weller participó en El almuerzo desnudo (1991) de David Cronenberg, Poderosa Afrodita (1995) dirigida por Woody Allen y Enemigo de mi enemigo (1999). Durante la década de los 2000, interpretó a John Frederick Paxton en dos episodios de Star Trek: Enterprise y estuvo en las once temporadas de la serie 24.

Tras su paso como Robocop, Peter Weller siguió siendo el robot, pero ahora prestando su voz para el personaje en diferentes videojuegos como son: RoboCop: Rogue City, Call of Duty: Infinite Warfare (2016), Wilson’s Heart (2017) y Mortal Kombat 11 (2019). Actualmente el actor tiene 76 años y ha sorprendido por mantenerse tan saludable como en su interpretación del ciborg.

