Personajes del MCU que ya aparecieron, pero nadie se dio cuenta

El Universo Cinematográfico de Marvel es una de las grandes y más exitosas apuestas de la casa de superhéroes. Pero el MCU es tan complejo, que algunos personajes que ya aparecieron, han pasado completamente desapercibidos.

En los cómics, estos personajes del MCU han tenido roles importantes, y si bien los fanáticos de los cómics podrán identificarlos, lo cierto es que la gran mayoría desconoce que ya aparecieron en algunas de las películas o series del MCU.

10 Personajes del MCU que ya aparecieron

Lorelei

La hechicera, quien está obsesionada con Thor, ya apareció en Agents of SHIELD, donde usó sus poderes para encantar a los agentes Ward y Fitz. En los cómics su rol es muy valioso, y en un episodio tomó control del dios del trueno, lo que lleva al resto de los avengers a intervenir para recuperarlo.

Marvel

Absorbing Man

Otro de los personajes del MCU que ya aparecieron, es el criminal que obtiene sus poderes gracias a una bebida mágica que le dio Loki.

Estuvo en Agents of SHIELD, primero como un agente de Hydra y luego como aliado de SHIELD. Y si bien su aparición pasó desapercibida, tiene un potencial enorme, ya que puede imitar los atributos físicos de cualquier objeto, incluyendo la madera, el acero o incluso el adamantium.

Doc Samson

El personaje del doctor Leonard Samson, en los cómics, es afectado por la radiación gamma, a tal grado que le pone el cabello verde y le otorga superfuerza, como Hulk. Sin embargo, en la película de The incredible Hulk, pasó desapercibido y se limita al rol del psiquiatra de Hulk.

The Leader

The Leader es otro de los personajes importantes del MCU que ya aparecieron, pero que nadie notó. Se trata del villano de Hulk, Samuel Sterns, un científico que quiere ayudar a Bruce a controlar su transformación, pero que accidentalmente provoca que la sangre de Bruce encuentre el camino hacía una herida e infecte el cuerpo de Sterns.

Marvel

Cosmo

En Guardians of the Galaxy hizo su aparición el perro Cosmo, pero fue solo en una escena post créditos y pasó desapercibido. Cosmo aparece como un perro vestido de astronauta, ya que es Cosmo the Space Dog, el jefe de seguridad de Knowhere y amigo de los Guardianes en los cómics.

Marvel

Human Torch

The Human Torch original, no es la que se ve en los 4 fantásticos, sino que era un androide que se mantuvo en una caja de vidrio protectora, tal y como la vemos en el MCU, pero que al contacto con el oxígeno se prendía en llamas.

Es otros de los personajes que ya apareció en las películas de Marvel, pero que pasó desapercibido. Aparece en la feria científica que visitan Steve Rogers y Bucky justo antes de que este emprendiera el viaje para unirse a las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial.

Madame Masque

Una de las más temidas villanas de Iron Man, es Madame Masque. Esta mujer apareció en la segunda temporada de Agent Carter, sin embargo, pocos la recuerdan. Es la líder de una poderosa organización criminal conocida como Maggia.

Amadeus Cho

Cho es otro de los personajes que ya aparecieron en el MCU, sin que nadie lo identificase. Hace su aparición en The Incredible Hulk, pero no lo mencionan. Se sabe que es él, ya que en la novela de la película así identifican al chico que es sobornado con una pizza por Bruce.

Marvel

En los cómics es miembro de los Champions y los Young Avengers, ya que tiene un poder similar al de Hulk.

Graviton

Graviton apareció en el MCU en Agents of SHIELD, pero los fanáticos quedaron decepcionados, y prácticamente no fue identificado como lo que realmente es en los cómics.

En las historietas, Graviton desarrolló la capacidad de controlar los campos gravitacionales y arrancó un trozo de la Tierra para convertirlo en su propia isla flotante.

Adam Warlock

Dentro de los personajes que ya aparecieron se encuentra uno de los superhéroes más poderosos de todos.

Marvel

El poder de Adam es tan grande que solo aparece cuando hay problemas provocados por seres de amenazas nivel galáctico. Se vio en la escena post créditos de Guardians of the galaxy, y todo parece indicar que veremos más de este personaje de Marvel.

Estos son 10 personajes del MCU que ya aparecieron, pero que pocos notaron y quienes podrían tener más protagonismo en el futuro.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm