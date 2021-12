Charlie Cox sí volverá a ser Daredevil y estará en el MCU: Feige

Sin duda, uno de los papeles más icónicos del británico Charlie Cox es Daredevil. Uno de los personajes que vimos desarrollarse en la plataforma de streaming de Netflix, y que ahora enriquecerá al MCU.

Charlie Cox volvería al MCU

Charlie Cox, de 38 años, es reconocido por interpretar a Matt Murdock, el alter ego del superhéroe Daredevil. Sin embargo, su último aporte al MCU fue en el año 2018, momento en el cual se estrenó la tercera temporada de la serie de Marvel y Disney, que distribuyó Netflix.

Pero el personaje interpretado por Charlie Cox aún tiene tela para cortar en el Universo Marvel, y lo confirmó nada menos que el presidente de la casa de superhéroes, kevin Faige. Quien maneja los hilos del MCU, aseguró que el personaje reaparecerá en el futuro, nuevamente encarnado por el actor inglés.

“Si fuese a ver a ‘Daredevil’ en obras futuras, así es, Charlie Cox lo interpretaría. Dónde, cómo y cuándo lo veremos, eso aún está por verse”, dijo Feige.

‘Daredevil’ tendrá un regreso triunfante en Marvel

Según parece, el personaje tendrá una particular relevancia en los siguientes proyectos del MCU. El superhéroe con ‘sentido de radar’, tiene un cameo en la más reciente cinta de Marvel, por largo tiempo esperada: Spider-Man: No way home.

Según los rumores de quienes ya han visto el film, “Matt Murdock/Daredevil” tiene un cameo que marcará su retorno al MCU.

Pero no solo en Spider-Man se marca un regreso triunfal del personaje de Charlie Cox; también en Hawkeye, han reaparecido varios personajes que estuvieron en la serie de Netflix entre 2015 y2018.

Desde que la serie fue cancelada en 2018, los fanáticos han estado ansiosos esperando su regreso. Tanto es así, que desde que el presidente de Marvel realizó el anuncio, las redes sociales explotaron.

Desde su primera aparición en 2003, cuando lo interpretó Ben Affleck, Daredevil se volvió uno de los personajes con más interés de ser sumado al MCU, que es cada vez más complejo y profundo.

Por ahora, en México deberemos esperar al próximo 15 de diciembre, para corroborar si Daredevil tendrá presencial en “Spider-Man: No way home”, y si es así; conocer si ah nuevas pistas para el regreso del personaje de Charlie Cox al MCU.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm