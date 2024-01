¡Habrá más Sol! Luis Miguel anuncia nuevas fechas en la Arena CDMX; estos son los precios

¡El Sol de México sigue brillando! Tras el éxito arrollador de su Tour 2023, Luis Miguel confirmó dos fechas más en la Arena CDMX a su extensa gira que tendrá por todo México este 2024.

¿Cuándo son las nuevas fechas de los conciertos de Luis Miguel en la Arena CDMX?

A través de sus redes sociales el equipo del intérprete de canciones “Culpable o No”, “Será que no me Amas”, “La Incondicional”, “Entrégate”, entre muchas otras, reveló que Luis Miguel también se presentará en la Arena CDMX los días 15 y 16 de octubre del 2024.

🤩 Debido al éxito arrollador de su #Tour2023, @LMXLM abre 2 NUEVAS FECHAS MÁS en la #ArenaCDMX para deleite de sus fans, presentando su #TOUR2024



📅 15 Y 16 DE OCTUBRE – 9 pm



➡ Preventa exclusiva Banorte – 31 de enero y 1 de febrero

➡ Venta General – 2 de febrero pic.twitter.com/tch2Su3LqU — Superboletos (@SuperboletosMx) January 26, 2024

¿Cuándo es la preventa de boletos para los nuevos conciertos de Luis Miguel en la Arena CDMX?

La preventa exclusiva para los boletos de los nuevos conciertos de Luis Miguen en la Arena CDMX será para tarjetahabientes Banorte tendrá lugar los siguientes días:



Miércoles 31 de enero - Preventa Exclusiva Banorte.

Jueves 1 de febrero - 2do día de la Preventa Exclusiva Banorte.

Viernes 2 de febrero - Venta General.

La gira ‘Luis Miguel: Tour 2024’ comenzó el 18 de enero en República Dominicana, y será hasta agosto que El Sol de México llegará a suelo azteca cuando se presente en Monterrey, Nuevo León, y será hasta el 8 de octubre que se presente en la capital del país en la Arena CDMX.

Precios de los boletos para Luis Miguel en la Arena CDMX

Los precios para los conciertos de Luis Miguel en la Arena CDMX que serán el 8, 9 11, 12 y ahora 15 y 16 de octubre se consiguen por medio de Superboletos y oscilan entre los 962 a 12 mil 330 pesos.



VIP: $12,330 pesos.

ROJO: $9,280 pesos.

ZONA MERCADO LIBRE: $9,280 pesos.

ZONA PEPSI: $7,450 pesos.

AMARILLO: $7,450 pesos.

BARCEL FUEGO: $7,450 pesos.

ZONA MARRIOTT: $7,450 pesos.

ROSHFRANS: $6,230 pesos.

BANCO AZTECA: $6,230 pesos.

MC CORMICK: $6,230 pesos.

VERDE: $6,230 pesos.

ZONA MINISO: $6,230 pesos.

Superboletos Luis Miguel confirma nuevos conciertos para este 2024 en la Arena CDMX.

CELESTE: $4,400 pesos.

SUPER PALCO PLATINO: $4,400 pesos.

SUPER PALCO RON BOTRAN VISTA LIMITADA: $4,400 pesos.

SUPER PALCO RON BOTRAN: $4,400 pesos.

SUPER PALCO PLATINO VISTA LIMITADA: $4,400 pesos.

CAPACIDADES DIFERENTES: $4,400 pesos.

MORADO: $3,472 pesos-

AQUA: $2,844 pesos.

ROSA: $1,966 pesos.

ROSA VISTA LIMITADA: $1,966 pesos.

CAFE: $1,338 pesos.

CAFE VISTA LIMITADA: $1,338 pesos.

GRIS: $962 pesos.

GRIS VISTA LIMITADA: $962 pesos.

Estos precios aún no tienen cargo de Superboletos.

Luis Miguel llegará a Acapulco

Recordemos que Luis Miguel regresará a Acapulco, Guerreo, lugar paradisiaco donde vivió grandes historias de su vida, que debido al paso del huracán Otis tuvo que posponer los concierto que brindaría en el puerto, y en este 2024 se presentará con su show el 16 y 17 de noviembre. Por este fenómeno meteorológico, El Sol de México hizo una donación de 10 millones de pesos que Fundación Banorte duplicó.

