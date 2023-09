Papá de Checo Pérez regalará lujosa camioneta al que demuestre que Luis Miguel usa un dobles

Luis Miguel es considerado uno de los cantantes latinos más importantes de todos los tiempos, pues no por nada los Billboard lo colocó como el segundo artista más taquillero de la historia. Por si fuera poco, muchos críticos del ‘Sol de México’ han asegurado que usa dobles para sustituirse en algunos de sus conciertos, algo que el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, reprobó recientemente y hasta ofreció una lujosa camioneta al que logre demostrarlo.

Aunque su amistad no es de muchos años (2012), Antonio Pérez Garibay conoce muy bien a Luis Miguel y a todo su entorno (esto incluyendo a Paloma Cuevas), por lo que no dudó en mostrar su descontento por todos los que dudan que el artista mexicano es profesional arriba del escenario y usa dobles para no asistir a sus compromisos.

Fue a través de los micrófonos de Ventaneando y otros medios en donde el papá de Checo Pérez lanzó una apuesta para cualquier persona que demuestre con hechos fiables que Micky no es el verdadero y usa a otras personas para suplantarlo. El también político ofreció una lujosa camioneta Suburban 2024 para aquel que le lleve las pruebas; sin embargo, está convencido en que su amigo es el original.

La pérdida de peso de Luis Miguel ha sido uno de los focos rojos entre los fans

La idea de que Luis Miguel no es la misma persona ha existido desde hace décadas, pero, en este 2023, la supuesta ausencia del original se vería reflejado según en su pérdida de peso excesiva. Para varios fans que han asistido a sus recientes conciertos, el intérprete de ‘La Bikina’ luce muy distinto y no se parece al que han estado acostumbrados a ver.

Esto es lo que ha avivado a que los fanáticos y críticos de Luis Miguel piensen que la estrella no es el original. No obstante, a pesar de los rumores, la realidad es que es la misma persona, pues no existe nadie que pueda igualar su voz y mucho menos un imitador que alcance sus notas.

