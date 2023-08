La historia de la canción ‘What Makes You Beautiful’ que catapultó a One Direction a la FAMA

“What Makes You Beautiful” no solo marcó la carrera de One Direction y los llevó a convertirse en la boy band favorita de la segunda década de los 2000, sino también marcó un antes y un después en la historia del pop; la canción trascendió fronteras, géneros y generaciones, y a más de 10 años de su estreno, el tema es uno de esos que vale la pena recordar, pues difícilmente saldrá de nuestra cabeza.

Muchos dicen que la música actual es desechable, y que aunque cada día tenemos un nuevo hit, en realidad solo son canciones de paso, sin embargo, durante la época dorada de Harry Styles , Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson juntos, la historia fue completamente distinta, tanto que se volvieron íconos de la música gracias a sus éxitos.

Si bien, ahora llevan sus carreras en solitario, es innegable lo que One Direction logró con “What Makes You Beautiful” en aquel 2011, cuando miles de fans se enamoraron de la canción , pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo nació? Aquí te contamos la historia de cómo surgió el tema y la letra.

La historia ‘What Makes You Beautiful’ de One Direction

What Makes You Beautiful se estrenó en septiembre de 2011, la canción fue escrita por Savan Kotecha, Carl Falk y Rami Yacoub, la historia de la creación de tema es muy curiosa, y es que Kotecha reveló en entrevista a The Hollywood Reporter que su idea del sencillo fue producto de una plática que tuvo con su esposa, Anna Gustavsson, mientras estaban hospedados en un hotel de Londres .

El compositor aseguró que había tenido la melodía en la cabeza desde mucho tiempo atrás, sin embargo, en aquel día, junto a su esposa, quien había tenido una pésima mañana y le decía cosas que la hacían sentir insegura sobre su apariencia.

Para darle ánimos y mejorar su humor, él comenzó a recordarle lo hermosa que era, y fue ahí donde le dijo: “No, you look beautiful. You don’t know how beautiful you look” (No, estás preciosa. No sabes lo guapa que estás”, entonces, como si fuera una chispa, su idea tomó forma y la canción vio la luz, pues con esa frase se inspiró.

El creador de letras añadió que esa melodía había sido compuesta para su esposa, y le gustó tanto que la presentó al estudio de grabaciones donde recibió ayuda de Falk y Yacoub para poco después entregarla a One Direction y con sus voces hacer magia con ella, el tema fue un hit y estuvo en las primeras posiciones de los listados de música más importantes del mundo por semanas.

¿Qué significa la letra de ‘What Makes You Beautiful?

La letra de “What Makes You Beautiful” de One Direction es una especie de himno hacia la importancia y motivación del amor propio, el tema comienza recordando que esa persona es insegura, pero no se da cuenta que llama la atención en todas partes por lo hermosa que es, y aunque ella no lo note, “ilumina” el mundo de los demás.

You don’t know you’re beautiful

If only you saw what I can see

You’ll understand why I want you so desperately

Right now I’m looking at you and I can’t believe

El fragmento dice, “no lo sabes que eres hermosa”, pero le asegura que si lo supiera se daría cuenta de por qué la quiere tan desesperadamente, y ahora que la mira no puede creerlo.

Si bien, la lista de éxitos de One Direction no es menor,”What Makes You Beautiful” es uno de sus mejores logros, por eso ha trascendido en el tiempo y sigue siendo la favorita de muchos fans que luchan a favor de su autoaceptación.

