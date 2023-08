¿Qué fue de Katheryn Winnick, actriz que interpretó a Lagertha en Vikingos?

Vikingos, serie disponible en Netflix que fue galardonada con varios premios de la Academia Canadiense de Cine y TV, trasmitió su última temporada en 2020, y a 3 años del final de la producción creada por Michael Hirst, nos dimos a la tarea de investigar qué fue lo que pasó con Katheryn Winnick, la actriz que interpretó el personaje de Lagertha.

Winnick comenzó a interpretar a Lagertha a los 36 años, y a lo largo de 6 temporadas, su papel de guerrera vikinga causó sensación entre la audiencia, y es que la historia retrató a una mujer fuerte , inteligente y dominante, capaz de cualquier cosa con tal de defender a quienes amaba.

No obstante, a 3 años de su última aparición como Lagertha, ¿qué es lo que ha pasado con Katheryn Winnick o qué fue de ella tras salir de Vikingos ? Pues aquí te lo contamos.

Los proyectos de Katheryn Winnick tras dejar a Lagertha de Vikingos

Aunque Katheryn Winnick tuvo gran trascendencia por su interpretación en Vikingos, donde también trabajó como directora, trabajo que repitió en Wu Assassins en 2019, es necesario mencionar que esa no fue su primera producción importante, y es que de acuerdo con la plataforma de streaming MUBI , la actriz tiene un catálogo de varias películas .

En 2002, con 25 años de edad, fue actriz de reparto en la cinta “Two weeks notice” y en “Fabled”, al año siguiente apareció en “What Alice Found” y en 2004 en “Satan’s Little Helper”, ahí no terminaron sus apariciones en filmes de terror, pues al siguiente año apareció en “Hellraiser: Hellworld” y en 2008 en “Amusement”.

Según dicha lista, su catálogo suma 28 producciones que incluyen títulos además de los ya mencionados, también interpretó algunos personajes en producciones como “Almas Frías” (2009), “Choose” (2011), “Stand Up Guys” (2013) y “The art of the steal” (2013).

¿Qué hace ahora actriz Katheryn Winnick?

Desde su aparición en Vikingos, Katheryn Winnick apareció en otras historias al tiempo que estaba en el rodaje de la serie , uno de esos dramas fue “Stripped” (2016), otro fue “Geostorm” (2017), también estuvo en “La Torre Oscura” (2017), en “Speed Kills” (2018) y en “Polar” (2019).

No obstante, tras salir de su personaje de Lagertha, se introdujo como actriz de reparto en “Wander” (2020), en “Big Sky” (2020), “El Día de la Bandera” (2021) y “El Protector” (2021); y además de sus trabajos en el mundo del entretenimiento, según ella misma describe en su cuenta de Instagram , se volvió embajadora del Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y es una activista en United24, una plataforma de dicho gobierno para recaudar fondos.

