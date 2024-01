El triste final para una esperada serie live action: la cancelaron tras estrenar el piloto

Uno de los grandes proyectos de The CW y Warner, era la creación de un live action de una de las mejores series animadas de todos los tiempos, una idea bastante ambiciosa que se esperaba fuera un rotundo éxito, pero lamentablemente tras estrenar el episodio piloto, la serie fue cancelada y enterrada con el fin de olvidar el proyecto que no vio la luz.

El live action estaría basado en la serie de animación de Cartoon Network, Powerpuff Girls también conocida en México como Las chicas superpoderosas, la serie en carne y hueso buscaría retratar lo visto a lo largo de la serie animada, pero llevando a las niñas a una vida adulta y ofrecer un giro nuevo a lo que se conocía hasta el momento de este universo; a pesar de sonar a una gran idea, el proyecto fracaso por diferentes motivos.

Las chicas superpoderosas en la vida real

La serie de la cual se sabía que sería protagonizada por Chloe Bennet, Dove Cameron y Yana Perrault e incluso se mostró un poster oficial, llegó a rodar su episodio piloto, mismo que ayudaría a conocer la recepción por parte del público, pero no el proyecto se canceló, a pesar de que jamás se reveló los motivos de esto, ahora es Diablo Cody, una de las creativas detrás de esta versión, la que explica las razones de la cancelación.

Fue el medio ComicBook quien consiguió las declaraciones hechas por Diablo Cody, quien señaló que a pesar de que se encontraba feliz por crear este proyecto, el live action no consiguió funcionar. Aunado a esto, la idea de crear a las niñas en versión adulta fue algo que no convencía a Warner, pues después del episodio piloto, la casa productora vio que no sería bien recibida y optó por cancelarla.

Me desanimó mucho todo esto. Heather Regnier y yo, que lo creamos juntas, estábamos muy, muy entusiasmados con esta serie. Pero simplemente no funcionó. Y a veces las cosas simplemente no funcionan…Warner sabía que habían cometido un error: la serie era mala, una actriz se salió del proyecto y los guionistas se temieron lo peor

La serie comenzó a caer poco a poco, una de las protagonistas prefiero salir de la producción y junto con la cancelación de la serie, poder ver un live action de Las chicas superpoderosas se quedó solo en un sueño de los creadores.

