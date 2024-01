Lo que sabemos del remake de ‘Another Round’ que dirigirá Chris Rock

Hace poco existían rumores sobre el remake de Another Round, ahora se ha confirmado que la película será dirigida por el actor y comediante Chris Rock, basada en la comedia negra de 2020 dirigida por Thomas Vinterberg, protagonizada por Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe; y que ganó el Oscar a la Mejor Película Internacional y el BAFTA.

La famosa cinta ahora tendrá su remake llevado por Chris Rock y donde Leonardo DiCaprio tendrá también una participación. Another Round muestra a cuatro maestros que llevan a cabo un experimento para mantener un nivel constante de embriaguez durante su jornada laboral; la idea los mete en varias situaciones cómicas y fue gracias a esto que llegó a llevarse un Oscar.

El remake de Another Round y todo lo que se sabe

Another Round se convirtió en una de las películas del momento y esto ha llevado a que se desee crear un remake a pocos años de su estreno. Fue en 2001 que Endeavour Content junto a los estudios Makeready y Appian Way ganaron los derechos para poder hacer una nueva versión de la cinta totalmente en inglés; ahora se ha revelado nueva información del remake.

De acuerdo con Deadline , Chris Rock llegó a un acuerdo para desarrollar y dirigir el remake de Another Round, según el medio Stuart Bloomberg ya tenía un borrador, usando este para trabajar junto a Rock y un nuevo guionista; teniendo todo el control creativo del nuevo proyecto.

Siguiendo con los datos dados por el medio, Leonardo DiCaprio con Appian Way, Endeavour Content y los estudios Makeready producirán el remake de Another Round. Aunque había rumores de que DiCaprio sería el protagonista, esto aún no se ha confirmado, por lo que tendremos que esperar para tener más información.

