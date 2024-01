Twice en México: Abren nuevas y muy limitadas localidades para Ready to Be en el Foro Sol

Twice , un de las bandas de K-pop más populares del momento, está a punto de hacer historia en México con su gira Ready to Be, que se llevará a cabo los días 2 y 3 de febrero en el Foro Sol. Las fans mexicanas de las nueve integrantes están ansiosas por verlas en vivo para corear sus más grandes éxitos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Sin embargo, conseguir un boleto para este evento no ha sido nada fácil, ya que se agotaron en cuestión muy rápido después de que salieron a la venta. Por esta razón, Ocesa dio una buena noticia a través de sus redes sociales, pues se abrieron nuevas y muy limitadas localidades para ambas fechas.

Según informó Ocesa, aún quedan algunos lugares disponibles en las zonas Platino 1, Platino 2, Platino 14 y Platino 13, tanto para el 2 como para el 3 de febrero. Estas son las zonas más cercanas al escenario, por lo que los precios son los más altos: rondan entre los 5,856 pesos por boleto. Se espera que estas localidades se agoten pronto, así que si quieres ver a Twice de cerca, no pierdas tiempo y entra a la página oficial de Ticketmaster para adquirir tu entrada.

¡ONCE! Tenemos buenas noticias, se liberaron pocos boletos para ambas fechas🫰🏻 ¡Adquieran los suyos ahora en Ticketmaster y no se queden fuera de #TWICE_5TH_WORLD_TOUR_MEXICO! 💕✨ Link: https://t.co/kNfZCxaB1h



#READYTOBEWORLDTOUR #TWICE #TWICEMx pic.twitter.com/6dSWPTK8oa — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 31, 2024

¿Qué canciones cantará Twice en México?

Twice ya prepara un espectacular . show para sus fans mexicanos, con un repertorio que incluye sus canciones más populares y algunas sorpresas. Aunque el setlist oficial no ha sido revelado, se especula que podría ser el siguiente:

- Set me free

- I can’t stop me

- My Guitar (Chaeng solo)

- Go hard

- Moonlight Sunrise

- Brave

- Try (Dahyun solo)

- Done for Me (Tzuyu solo)

- New Rules (Sana solo)

- Move (Momo solo)

- 7 rings (Mina solo)

- Feel Special

- Cry for Me

- FANCY

- The Feels

- My Guitar (Chaeng solo)

- Killin’ Me Good (Jihyo solo)

- Can’t stop the feeling! (Jeongyeon solo)

- POP! (Nayeon solo)

- Queen of Hearts

- Remix song

- Alcohol-Free

- Dance the Night Away

- Talk That Talk

- When We Were Kids

- Crazy stupid love

ENCORE

- Doughnut

- Fanfare

- Love Foolish

- Signal

- Up No More

- Perfect World

- More & More

- Celebrate

- Candy Pop

Twice es uno de los grupos más exitosos del K-pop, con más de 10 años de trayectoria y millones de fans alrededor del mundo. Su estilo musical incluye influencias del pop, el dance, el R&B y el hip hop. Sus integrantes son Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, cada una con su propia personalidad y talento.

No te pierdas la oportunidad de ver a Twice en México y vive una experiencia inolvidable junto a tus ídolas.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.