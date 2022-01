Elliot Page producirá un documental sobre la transición de género

Elliot Page, anteriormente Ellen Page quien en 2020 se declaró como transgénero, es el productor ejecutivo de ‘Into my name’, un documental que narrará la historia de un niño y su experiencia al volverse transgénero, que tiene previsto estrenarse durante el Festival Internacional de Cine de Berlín.

‘Into my name’, el documental producido por Elliot Page

Elliot Page ha destacado por ser activista de la comunidad transgénero y a través de un comunicado de prensa destacó: “Lo que más me llama la atención es la forma tan ingeniosa e intencional en la que se presentan todas las diferentes piezas que conforman la identidad de una persona”.

‘Into my name’ fue producida por el italiano Nicolò Bassetti y verá la luz durante el próximo mes de febrero. Cabe mencionar que la historia del documental contará la perspectiva de Bassetti y la transición de su hijo Matteo. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el filme se centrará en cuatro amigos de diferentes partes de Italia, quienes están en un proceso de transición de identidad de género.

“Es una meditación sobre la humanidad trans, y nunca he visto otra película como esta. Saber que Bassetti consultó de cerca con su hijo trans durante toda la producción es muy hermoso para mí, y creo que la experiencia vivida y la aportación es muy clara en la perspectiva de la película ”, añadió Ellio Page, actor de ‘The Umbrella Academy’ y’Juno'.

Por su parte, Bassetti agregó que agracias a la experiencia y a todo lo vivido, pudo ponerse en el papel de los protagonistas para crear un vínculo emocional basado en la confianza y esto se refleja en la pantalla: “Mi experiencia personal como padre me ha permitido encontrar la seguridad necesaria para acerarme a los protagonistas de esta historia, ahondar en sus emociones y establecer una relación íntima basada en la confianza y la complicidad”.

“Estoy realmente agradecido con Elliot Page por agregar su perspectiva vivida para ayudar a nuestra películas a encontrar su camino en el mundo”, finalizó Bassetti.

El cambio de Ellen a Elliot Page

En diciembre de 2020, la actriz Ellen Page compartió en sus redes sociales una carta que decía: “Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot”, escribió el actor. “Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar en mi vida”.

Elliot Page habló sobre el miedo que sintió de lo que la gente pudiera decir, además de las burlas y discriminación que pudiera sufrir, ya que durante ese año 40 personas transgénero fueron asesinadas.

