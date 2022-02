La docuserie ‘Secrets of Playboy’ revela el lado oscuro de Hugh Hefner

La docuserie Secrets of Playboy, que se estrenó la semana pasada, revela en cada uno de sus 10 episodios los aterradores detalles de Hugh Hefner, el conocido editor de la revista para adultos.

En el primer episodio, varios ex empleados y modelos alegaron que Hugh Hefner estaba constantemente observando a todos a través de cámaras y micrófonos ocultos en la mansión.

“Muchas de las chicas querían contarte sus problemas, y eso nos puso a todos muy nerviosos. Tuvimos que tener mucho cuidado porque sabíamos que estábamos siendo monitoreados”, señaló una de las chicas en un clip de entrevista, el propio editor admitió que tenía cámaras ocultas alrededor de su propiedad.

Mitch Butler, quien trabajó como mayordomo de 1983 a 1989 para Hugh Hefner, dijo que su ex jefe contrató a ex policías para trabajar en la seguridad de la mansión. “Algunos de ellos eran policías de Los Ángeles, algunos de ellos eran oficiales de Beverly Hills”.

Sondra Theodore, quien salió con Hugh Hefner de 1976 a 1981, afirmó que se hicieron cosas para silenciar a la gente, mientras vivía en la mansión. “Tenía cintas de todos”.

La escritora Jennifer Saginor publicó Playground: A Childhood Lost Inside the Playboy Mansion en 2005, pero no fue un proyecto fácil. Cuando se embarcó en una gira de libros, afirmó que el equipo de Hugh Hefner canceló todas sus fechas. “No quería que la gente supiera lo que realmente estaba pasando”, explicó. “Con el tiempo, me di cuenta de que era solo una de las muchas personas que fueron silenciadas”.

Mujeres fueron violentadas sexualmente

Varios participantes en Secrets of Playboy alegaron que algunas mujeres fueron agredidas sexualmente por miembros de clubes de Playboy. Los clubes tenían reglas estrictas de que a los miembros y visitantes no se les permitía tocar a las mujeres que trabajaban allí, pero una vez que los conejitos abandonaron la propiedad de Playboy, las reglas no se aplicaron.

“Por lo que sé y por lo que me han dicho, hubo muchas mujeres jóvenes que fueron agredidas después de horas”, afirmó PJ Masten, una ex trabajadora Playboy en un episodio.

Con información de Los Angeles Times

