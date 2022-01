Demi Lovato luce irreconocible luego de rehabilitación

La cantante y actriz Demi Lovato ha debido luchar contra las adicciones desde hace muchos años. La ex estrella de Disney nuevamente entró en rehabilitación durante las primeras semanas del 2022, y ahora sus fans están preocupados por su apariencia.

Los problemas y adicciones de Demi Lovato

El 1 de noviembre de 2010, el mánager de Lovato anunció que había abandonado la gira World Tour 2010 con los Jonas Brothers, para entrar en un centro de rehabilitación. Ya desde entonces estaba luchando contra adicciones, problemas emocionales y físicos.

Con idas y vueltas, la joven de 29 años, aún se encuentra en una batalla para vencer sus adicciones y para encontrar solución a problemas emocionales. Durante este proceso, ha ido forjando una personalidad transgresora, y que no le teme al cambio.

Esto quedó demostrado con la última publicación que se viralizó, donde se la ve tatuándose una araña en la cabeza, luego de rapársela. En su cuenta oficial de Instagram, compartió las imágenes del impactante tatuaje.

“Fue la abuela araña quien nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó sobre alfarería y tejido. Nos enseñó sobre el fuego y la luz y lo oscuro. Ella nos enseñó que todos estamos conectados en la red y que cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar en el mundo”, señaló Lovato en sus Instagram Stories.

Ahora, sus fuentes cercanas anunciaron que el objetivo de Demi es priorizar su salud. Por esta razón, ingresará a rehabilitación las veces que ella considere necesario para recuperarse de su última sobredosis que sufrió en 2018 y por la que estuvo a punto de perder la vida.

Sin embargo, luego de su último programa de rehabilitación, los fanáticos han quedado preocupados. La cantante regresó a su casa en Los Ángeles y las cámaras captaron a una Demi Lovato irreconocible.

La apariencia de Demi Lovato luego de la rehabilitación

Sus seguidores se han manifestado en las redes sociales, alertando sobre su aumento considerable de peso y porque se la ve muy desanimada.

“Demi está comprometida por su bienestar, por lo que su plan de ahora en adelante es ingresar recurrentemente a rehabilitación para asegurarse de estar poniendo su vida primero”, declaró a un medio internacional una fuente cercana a la artista.

La ex estrella de Disney en 2021 compartió una mirada intimista sobre su carrera, en la serie documental Dancing with the Devil. Con este documental queda claro cómo ha sido su lucha contra las adicciones y su necesidad de rehabilitación. Lo cierto es que los fanáticos de Demi Lovato apoyan su recuperación, a pesar de las variaciones físicas que podría sufrir.

