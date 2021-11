Cuándo podría salir de la cárcel Yolanda Saldívar, asesina de Selena

En días recientes, se han generado diversas especulaciones en torno a la posible salida de la cárcel de Yolanda Saldívar, la autora material e intelectual del homicidio de la cantante de tex-mex, Selena Quintanilla.

El 31 de marzo de 1995, la cantante Selena había sido asesinada por Yolanda Saldívar, quien se hacía llamar su más grande admiradora. Al inicio, la mujer se declaró inocente pero después de un tiempo fue encarcelada y desde el 22 de noviembre de 1995 pasa sus días en una celda de aproximadamente 3.5 por 2 metros.

La vida de Yolanda Saldívar en la cárcel se ha convertido en algo monótono, comienzan con un momento de esparcimiento por las mañanas, después trabaja como conserje y regresa a su encierro.

A pesar de que en varias ocasiones ha tratado de apelar, ninguna ha tenido éxito. En el 2014 solicitó su liberación debido a que según ella, su salud se había deteriorado debido al encierro, sin embargo, las autoridades rechazaron su petición debido a que no reunía las pruebas suficientes.

Hoy, a más de siete años de aquella petición, los rumores de que la autora del asesinato de Selena pueda salir de la cárcel vuelven a causar revuelo entre millones de fans, familiares y amigos.

¿Es cierto que Yolanda Saldívar saldrá de la cárcel?

El padre de Selena , Abraham Quintanilla, considera que es más seguro que Yolanda Saldívar permanezca en la cárcel, pues actualmente, él y su familia siguen recibiendo cartas de fanáticas de la cantante en las que han señalado que asesinarán a la mujer que le arrebató la vida a la “Reina del Tex-Mex”.

Lo que se dice es que Yolanda Saldívar podría salir de la cárcel de Texas debido a su buen comportamiento y cooperación, pero hay otras versiones que apuntan a que es por su vida, ya que en varias ocasiones recibió amenazas de muerte por parte de algunas reclusas que admiraban la trayectoria musical de Selena.

Yo creo que ella está en un lugar seguro porque años después la tienen sola en una celda, no la han dejado ir a la población de la prisión porque saben que la matan ahí. Y si la sueltan ahorita, a la ciudad, aquí, tú sabes cómo está el mundo, hay mucha gente loca, la pueden matar.

¿Cuándo va a salir Yolanda Saldívar de la cárcel?

De acuerdo a medios locales, Yolanda Saldívar podría salir de prisión bajo libertad condicional para el año 2025, pues se dice, fue elegible a cumplir con su condena fuera de la cárcel de la Unidad de Mountain View, localizada en Gatesville, Texas, en donde cumple su condena de cadena perpetua desde 1995.

No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades norteamericanas. Desde su arresto, el jurado deliberó que Yolanda Saldívar, ex presidenta del club de fans de Selena , podría ser acreedora a esta modalidad siempre y cuando hubiera pasado 30 años privada de la libertad.

Hoy, a menos de cinco años para que se cumpla este tiempo establecido, muchos se comienzan a preguntar si será verdad que Yolanda Saldívar pueda salir de la cárcel; lo cierto es que aún no se sabe mucho al respecto pero de ser así, un comité especializado deberá evaluar la solicitud.

Al respecto, el padre de Selena ha comentado que este hecho no es verídico, pues el caso de Yolanda Saldívar es distinto, y aunque las leyes del estado de Texas accedan a que después de 30 años los reos puedan solicitar la libertad condicional, para la asesina de su hija no aplica, ya que el juez le dictó una pena privativa de la libertad hasta su fallecimiento.

