Este actor de Drake y Josh pudo ser Edward Cullen en Crepúsculo

La saga de películas de Crepúsculo , basada en las novelas de Stephenie Meyer, se ha convertido en un fenómeno cultural y catapultó a la fama a sus protagonistas, Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado quién más podría haber interpretado a Edward Cullen? Sorprendentemente, un nombre inesperado se suma a la lista de posibles candidatos: Josh Peck, conocido por su papel en la exitosa serie “Drake & Josh”.

En el último episodio de su podcast “Good Guys”. Josh Peck reveló que en su juventud hizo una audición para el papel del vampiro principal, Edward Cullen . Compartiendo esta anécdota con el ex coprotagonista de Crepúsculo, Taylor Lautner, Peck recordó cómo sus representantes lo instaron a audicionar para la película:

Envío mi cinta para Edward. Un mes después, estoy con mi manager y él me dice: ‘Todo depende de ti y de tres muchachos’. Estás cerca.’

Josh Peck temía salir sin playera en Crepúsculo

Lo que más sorprendió a Josh Peck en ese momento fue su proximidad a conseguir el papel, ya que no se sentía preparado físicamente para el personaje. “Ni siquiera me he hecho una abdominoplastia todavía”, bromeó, haciendo referencia a su transformación física posterior a su época en “Drake & Josh” . Esta inseguridad se debió a la creencia de que Edward Cullen tendría que aparecer sin camisa en alguna parte de la película, una idea que no encajaba con su percepción del personaje.

El papel de Edward Cullen finalmente recayó en Robert Pattinson , cuya actuación fue ampliamente elogiada por los fanáticos y la crítica. Peck admitió que, al ver a Pattinson en el papel, se sintió aún más perplejo por la dirección que habría tomado la película si él hubiera conseguido el papel.

Al ver a R-Patz interpretando este papel me dije: '¿En qué maldito mundo estaban, ‘OK, esto es lo que estamos pensando: Chris Hemsworth o Stanley Tucci?’ ¿Qué carajo?

A pesar de no haber conseguido el papel de Edward Cullen, Josh Peck ha continuado con una carrera estable en cine y televisión, habiendo aparecido en películas como “Oppenheimer” y la serie “Cómo conocí a su padre”. Mientras tanto, las películas de Crepúsculo siguen siendo un hito importante en la carrera de Stewart y Pattinson, quienes han asumido papeles más desafiantes y han trabajado con prestigiosos directores. Taylor Lautner, por su parte, ha seguido actuando, aunque a un ritmo más pausado en comparación con sus dos coprotagonistas.

