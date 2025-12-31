Adiós a las leyendas; recuento de artistas y personajes ilustres que murieron en 2025
Un año de luto para la cultura: repasamos el legado de los cantantes, actores y líderes que fallecieron, dejando una huella imborrable en el corazón del público.
El 2025 quedará registrado como un año de luto para la cultura y el espectáculo . A lo largo de los meses, México y el mundo despidieron a cantantes, actores, directores, músicos y personajes de la cultura que marcaron generaciones enteras.
Sus voces, rostros y obras acompañaron a millones de personas desde la infancia hasta la adultez, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.
Para el público mexicano, las pérdidas fueron especialmente cercanas, con la partida de figuras fundamentales del cine nacional, la música popular y la televisión.
Figuras del espectáculo y la cultura fallecidas en 2025
A continuación, el recuento en orden cronológico de las personalidades que fallecieron en 2025.
Leo Dan
– 1 de enero
- Cantautor argentino cuyas baladas románticas se convirtieron en clásicos en México
- Emilio Echevarría – 4 de enero
- Actor mexicano, recordado por su papel de El Chivo en Amores perros
- Amparo Garrido – 9 de enero
- Actriz y locutora mexicana, voz emblemática del doblaje en español
- Iliana de la Garza – 13 de enero
- Actriz mexicana de telenovelas
- David Lynch – 16 de enero
- Director estadounidense que revolucionó el lenguaje cinematográfico con obras como Twin Peaks
-
Alma Rosa Aguirre
– 27 de enero
- Última representante de la Época de Oro del cine mexicano
Imágenes del homenaje a Paquita la del Barrio
- Norma Mora – 11 de febrero
- Actriz mexicana de comedia popular, rostro recurrente del cine nacional
-
Tongolele
– 16 de febrero
- Vedette y bailarina, ícono del espectáculo en México
-
Paquita la del Barrio
– 17 de febrero
- Cantante mexicana cuya música se convirtió en símbolo de empoderamiento femenino
- Gene Hackman – 18 de febrero
- Actor estadounidense ganador del Óscar, figura clave del cine de Hollywood
-
Daniel Bisogno
- 20 de febrero
- El conductor de Ventaneando falleció en la CDMX tras complicaciones de salud.
Muere el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, a los 51 años
- Luis Couturier – 27 de febrero
- Actor mexicano, villano emblemático de múltiples telenovelas
- Val Kilmer – 1 de abril
- Actor estadounidense, recordado por Batman Forever y The Doors
- Arsenio Campos – 1 de abril
- Actor mexicano de telenovelas clásicas
-
Memo del Bosque
– 7 de abril
- Productor mexicano que impulsó el entretenimiento televisivo
-
Papa Francisco
– 21 de abril
- Primer pontífice latinoamericano, referente moral y social a nivel mundial
Largas filas para despedir al papa Francisco en el Vaticano
- Brian Wilson – 11 de junio
- Cofundador de The Beach Boys y genio creativo de la música pop
-
Ozzy Osbourne
– 22 de julio
- Leyenda del heavy metal y fundador de Black Sabbath
-
Hulk Hogan
– 24 de julio
- Figura histórica de la lucha libre y el entretenimiento global
- Xava Drago – 21 de agosto
- Vocalista de CODA, referente del rock mexicano
- Robert Redford – 16 de septiembre
- Actor y director, impulsor del cine independiente
-
Julieta Fierro
- 19 de septiembre
- La astrónoma mexicana conmocionó al país al fallecer; dejó un legado en la divulgación de la ciencia
Murió la astrónoma Julieta Fierro a los 77 años
-
Jane Goodall
- 1 de octubre
- La científica que revolucionó la ciencia al estudiar a los primates dejó el mundo y una huella imborrable
-
Diane Keaton
– 11 de octubre
- Actriz estadounidense, ícono del cine contemporáneo
- Ace Frhley - 16 de octubre
- Guitarrista principal y miembro de la banda Kiss
- Alicia Bonet – 26 de octubre
- Actriz mexicana recordada por clásicos del cine de terror nacional
-
Rob Reiner
- 14 de diciembre
- Murió junto a su esposa Michele en Los Ángeles; el principal sospechoso de su asesinato es su hijo Nick
-
Brigitte Bardot
- 28 de diciembre
- Legendaria actriz francesa que murió a los 91 años
Confirman la murte de Rob Reiner
Un legado que permanece
Aunque 2025 fue un año de despedidas, la obra de estas figuras permanece viva. Sus canciones, películas y aportes culturales continúan acompañando al público, recordando que el arte no muere, se transforma en memoria.
