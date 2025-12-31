Adiós a las leyendas; recuento de artistas y personajes ilustres que murieron en 2025

El 2025 quedará registrado como un año de luto para la cultura y el espectáculo . A lo largo de los meses, México y el mundo despidieron a cantantes, actores, directores, músicos y personajes de la cultura que marcaron generaciones enteras.

Sus voces, rostros y obras acompañaron a millones de personas desde la infancia hasta la adultez, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.

Para el público mexicano, las pérdidas fueron especialmente cercanas, con la partida de figuras fundamentales del cine nacional, la música popular y la televisión.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Figuras del espectáculo y la cultura fallecidas en 2025

A continuación, el recuento en orden cronológico de las personalidades que fallecieron en 2025.



Leo Dan

Cantautor argentino cuyas baladas románticas se convirtieron en clásicos en México

Emilio Echevarría – 4 de enero

Actor mexicano, recordado por su papel de El Chivo en Amores perros

– 4 de enero Amparo Garrido – 9 de enero

Actriz y locutora mexicana, voz emblemática del doblaje en español

– 9 de enero Iliana de la Garza – 13 de enero

Actriz mexicana de telenovelas

– 13 de enero David Lynch – 16 de enero

Director estadounidense que revolucionó el lenguaje cinematográfico con obras como Twin Peaks

– 16 de enero Alma Rosa Aguirre

Última representante de la Época de Oro del cine mexicano



Imágenes del homenaje a Paquita la del Barrio

Norma Mora – 11 de febrero

Actriz mexicana de comedia popular, rostro recurrente del cine nacional

– 11 de febrero Tongolele

Vedette y bailarina, ícono del espectáculo en México

Paquita la del Barrio

Cantante mexicana cuya música se convirtió en símbolo de empoderamiento femenino

Gene Hackman – 18 de febrero

Actor estadounidense ganador del Óscar, figura clave del cine de Hollywood

– 18 de febrero Daniel Bisogno

El conductor de Ventaneando falleció en la CDMX tras complicaciones de salud.



Muere el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, a los 51 años

Luis Couturier – 27 de febrero

Actor mexicano, villano emblemático de múltiples telenovelas

– 27 de febrero Val Kilmer – 1 de abril

Actor estadounidense, recordado por Batman Forever y The Doors

– 1 de abril Arsenio Campos – 1 de abril

Actor mexicano de telenovelas clásicas

– 1 de abril Memo del Bosque

Productor mexicano que impulsó el entretenimiento televisivo

Papa Francisco

Primer pontífice latinoamericano, referente moral y social a nivel mundial



Largas filas para despedir al papa Francisco en el Vaticano

Brian Wilson – 11 de junio

Cofundador de The Beach Boys y genio creativo de la música pop

– 11 de junio Ozzy Osbourne

Leyenda del heavy metal y fundador de Black Sabbath

Hulk Hogan

Figura histórica de la lucha libre y el entretenimiento global

Xava Drago – 21 de agosto

Vocalista de CODA, referente del rock mexicano

– 21 de agosto Robert Redford – 16 de septiembre

Actor y director, impulsor del cine independiente

– 16 de septiembre Julieta Fierro

La astrónoma mexicana conmocionó al país al fallecer; dejó un legado en la divulgación de la ciencia



Murió la astrónoma Julieta Fierro a los 77 años

Jane Goodall

La científica que revolucionó la ciencia al estudiar a los primates dejó el mundo y una huella imborrable

Diane Keaton

Actriz estadounidense, ícono del cine contemporáneo

Ace Frhley - 16 de octubre

Guitarrista principal y miembro de la banda Kiss

- 16 de octubre Alicia Bonet – 26 de octubre

Actriz mexicana recordada por clásicos del cine de terror nacional

– 26 de octubre Rob Reiner

Murió junto a su esposa Michele en Los Ángeles; el principal sospechoso de su asesinato es su hijo Nick

Brigitte Bardot

Legendaria actriz francesa que murió a los 91 años



Confirman la murte de Rob Reiner

Un legado que permanece

Aunque 2025 fue un año de despedidas, la obra de estas figuras permanece viva. Sus canciones, películas y aportes culturales continúan acompañando al público, recordando que el arte no muere, se transforma en memoria.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.