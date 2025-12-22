Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la serie de anime más épica de los últimos tiempos, ahora en concierto

Después de su éxito rotundo en la pantalla grande de México, además de las plataformas de streaming, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba cobrará vida en el escenario del Auditorio Nacional con un concierto sinfónico, mientras se proyectan las escenas más icónicas.

La gran aceptación y devoción que se vivió en los conciertos de Pegasus Fantasy y Dragon Ball abrieron camino a la presentación de Demon Slayer, la serie de anime más popular de los últimos años, para presentarse en el Auditorio Nacional, de la mano de VENTIX Espectáculos, RoadCo Entertainment, Aniplex of America y GEA Live.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo será el concierto de Demon Slayer?

La banda sonora de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc estará conformada por 18 músicos en vivo y se presentará el próximo martes 24 de febrero de 2026, en punto de las 20:30 horas.

El gran espectáculo musical también tendrá lugar en el Auditorio Telmex, en Zapopan, Jalisco, el día 1 de marzo, a las 18:30 horas.

Demon Slayer, un anime reconocido a nivel mundial

La historia, personajes y animación ha hecho que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sea una de las series más vistas en las plataformas de streaming durante la primera mitad de 2023 haya sido galardonada con el premio a la Animación del Año en los Tokyo Anime Awards, Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards y la Animación de la Década por Funimation.

México aclama a Yuma Takahashi; estos fueron los mayores retos de Demon Slayer En entrevista para adn40, Yuma Takahashi destacó el cálido recibimiento que tuvo por parte de los mexicanos y la aceptación del anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. 20 febrero, 2024

¿Dónde comprar los boletos para el concierto de Demon Slayer?

Los boletos ya se encuentran a la venta y pueden ser adquiridos a través de la liga de Ticketmaster . Los costos van desde los 471 hasta los 2 mil 480 pesos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

