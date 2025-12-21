Muere James Ransone, actor de “It"; forense confirma suicidio

James Ransone, actor de "The Wire" e "It: Capítulo Dos", murió a los 46 años el viernes 19 de diciembre, de acuerdo con TMZ, medio especializado en espectáculos.

El actor, quien acaparó el foco internacional por su participación en "IT: Capítulo Dos" (2019), en donde interpretó a Eddie Kaspbrak, parte del divertido club de los Perdedores, habría sido encontrado en el cobertizo. La causa de la muerte "ahorcamiento".

¿Cómo fue el pasado de James Ransone?

Pese a su fama como actor, James Ransone tuvo una vida muy dura de pequeño, pues en 2021 decidió alzar la voz y se declaró sobreviviente de abuso sexual por parte de su tutor cuando apenas tenía 12 años.

El actor acusó públicamente a Timothy Rualo, exempleado de una escuela secundaria de Maryland y quien hasta el 2021 se desempeñaba como jefe de departamento de estudios sociales en la escuela Sudbrook Magnet, en el condado de Baltimore. Según el artista, abusó de él en numerosas ocasiones durante seis meses en 1992.

El abuso y el enojo lo llevaron a una vida llena de vicios como el alcohol y la droga. Pudo lograr la sobriedad a los 27 años y aunque denunció a su extutor ante la fiscalía, la institución no tuvo interés en investigar su caso.

¿Quién fue James Ransone?

James Ransone nació el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Comenzó su carrera como actor en el 2000 con pequeños papeles antes de alcanzar su mayor fama en "The Wire", al interpretar a Ziggy.

Estudió en el Centro Carver de Artes y Tecnología en Towson y en 2002 tuvo oportunidad al coprotagonizar el drama adolescente "Ken Park", en el 2003, fue escogido para "The Wire".

