El cantante Alfredo Olivas anuncia pausa indefinida tras gira

El cantante Alfredo Olivas confirmó que no se retira definitivamente de la música, pero sí hará una pausa indefinida en su carrera a partir de enero de 2026. El anuncio ocurrió tras un concierto reciente, mediante un video en redes sociales que después eliminó.

El artista sonorense explicó que cumplirá primero con sus últimos compromisos del Vivo Tour en Ciudad de México (CDMX), Jalisco y Guanajuato. La decisión responde a un desgaste acumulado y a la necesidad de replantear su rumbo personal y profesional.

En un video que compartió (y luego eliminó) en redes sociales tras un concierto reciente, Olivas explicó su decisión con estas palabras aproximadas:

Me encuentro hastiado por esta situación y, cuando estoy en el escenario, no puedo defenderme ni dar noticias. Por eso les cuento que ya había tomado esta decisión hace tiempo: cerraremos el año con el Vivo Tour en la Monumental Plaza de Toros México, luego iremos a Arandas y León los días 9 y 10 de enero de 2026, y a partir de ahí tomaré un receso. No sé hasta cuándo ni hasta dónde, pero necesitamos replantear muchas cosas en la vida y en el ámbito musical.

Una pausa, no un adiós definitivo

Olivas fue claro al señalar que se trata de un receso sin fecha definida. Evitó hablar de un retiro permanente.

La aclaración resulta clave para sus seguidores, quienes reaccionaron con preocupación ante versiones alarmistas en redes sociales.

Rumores y presión mediática

El anuncio surgió en medio de noticias falsas sobre supuestas amenazas. El cantante desmintió estos señalamientos ya que algunos fans especularon sobre temas como restricciones a corridos en ciertos estados o desgaste físico.

Reconoció, sin embargo, que la difusión constante de rumores ha tenido un impacto emocional importante en su vida. Las razones principales que mencionó Olivas son:



Cansancio acumulado

Situaciones personales y profesionales

Necesidad de reflexión

Últimos conciertos confirmados

El Vivo Tour cerrará el 19 y 20 de diciembre en la Plaza de Toros México, con formato 360 grados.

Después, se presentará el 9 de enero en Arandas y el 10 en León, antes de iniciar su descanso.

Impacto en el regional mexicano

A sus 32 años, Olivas atraviesa uno de los puntos más altos de su carrera. Su pausa marca un momento relevante para el género.

Especialistas anticipan que el receso podría fortalecer su propuesta artística a largo plazo.

