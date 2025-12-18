Brad Pitt celebra 62 años como icono vigente del cine; sus películas más recientes

Este 18 de diciembre de 2025, Brad Pitt celebra 62 años como una de las figuras más influyentes de Hollywood. Nacido en 1963, el actor estadounidense mantiene una carrera activa y rentable, respaldada por prestigio crítico y éxito comercial.

La conmemoración llega tras el estreno de F1, cinta dirigida por Joseph Kosinski que se convirtió en la película más taquillera de su carrera como protagonista, consolidando su conexión con audiencias globales.

De galán a actor de prestigio

Brad Pitt inició su ascenso en 1991 con Thelma & Louise. Desde entonces, evitó encasillarse y eligió personajes que desafiaron su imagen pública.

Ese enfoque le permitió construir una filmografía diversa y ganar dos premios Óscar, uno como actor y otro como productor.

Vigencia en la industria a los 62

El éxito de F1 demuestra que Brad Pitt sigue encabezando proyectos ambiciosos. Su edad no limita su atractivo comercial ni su peso creativo.

Especialistas destacan su capacidad para adaptarse a nuevas narrativas sin perder identidad.

Sus últimas películas recientes (además de F1)

Pitt mantuvo una presencia constante en el cine con proyectos variados:



Wolfs (2024), comedia de acción dirigida por Jon Watts, compartió pantalla con George Clooney en una historia marcada por humor negro y química entre protagonistas, estrenada principalmente en plataformas digitales

comedia de acción dirigida por Jon Watts, compartió pantalla con George Clooney en una historia marcada por humor negro y química entre protagonistas, estrenada principalmente en plataformas digitales Babylon (2022), ambicioso drama de Damien Chazelle sobre el Hollywood de los años 20, donde interpretó a una estrella en decadencia y recibió elogios por su actuación pese a la recepción dividida del filme

ambicioso drama de Damien Chazelle sobre el Hollywood de los años 20, donde interpretó a una estrella en decadencia y recibió elogios por su actuación pese a la recepción dividida del filme Bullet Train, éxito comercial que destacó su faceta más carismática en una cinta de acción con tono ligero

Colaboraciones que marcaron época

Pitt trabajó con directores como David Fincher y Quentin Tarantino, quienes potenciaron su faceta más compleja.

Estas alianzas generaron clásicos modernos y reforzaron su estatus autoral.

Sus 10 papeles más representativos

Fight Club (1999) – Tyler Durden

Once Upon a Time in Hollywood (2019) – Cliff Booth

Se7en (1995) – Detective David Mills

Moneyball (2011) – Billy Beane

Inglourious Basterds (2009) – Teniente Aldo Raine

12 Monkeys (1995) – Jeffrey Goines

Snatch (2000) – Mickey O’Neil

The Curious Case of Benjamin Button (2008) – Benjamin Button

Ocean’s Eleven (2001) – Rusty Ryan

F1 (2025) – Sonny Hayes

