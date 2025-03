Jenny García, bailarina y coreógrafa mexicana, revela padecer un tumor en la cabeza

Jenny García, reconocida bailarina y coreógrafa mexicana, reveló que le diagnosticaron un osteoma, un tumor benigno en la cabeza. Descubre todos los detalles en la nota de adn40.

¿Qué le diagnosticaron a Jenny García?

La coreógrafa Jenny García compartió en redes sociales que le detectaron un osteoma, un tumor benigno de crecimiento lento formado por tejido óseo maduro. La bailarina explicó que todo comenzó al notar una pequeña protuberancia en su frente, que con el tiempo empezó a incomodarla.

¿Cómo descubrió Jenny García su osteoma?

Al principio, Jenny no prestó atención al bulto, pero cuando la molestia aumentó, decidió acudir al médico. En una historia de Instagram, confesó sentirse nerviosa antes de la consulta. Tras los estudios, los especialistas confirmaron que se trataba de un osteoma y le pidieron que no se alarmara, pues no representaba un riesgo inmediato.

¿Cuáles fueron las reacciones de Jenny García?

A pesar de la tranquilidad del diagnóstico, Jenny admitió que la palabra “tumor” le generó un impacto emocional. En redes sociales, compartió su preocupación y una imagen donde mostró la protuberancia. Sus seguidores la apoyaron con mensajes de aliento.

@jennygarciaoficial/Instagram En un video compartido con sus seguidores, la bailarina explicó con detalle a sus fans que era “un tumor benigno, de crecimiento pausado, compuesto por hueso bien diferenciado”.

Antecedentes de salud de Jenny García

Esta no es la primera vez que Jenny enfrenta problemas de salud. En noviembre de 2023, atravesó una cirugía de emergencia por apendicitis. Recordó que sintió un dolor intenso en el estómago y al llegar a casa la situación empeoró, lo que la llevó a buscar atención médica de inmediato.

La trayectoria de Jenny García en la televisión

Nacida el 10 de mayo de 1983, Jenny se destacó en programas como Venga la Alegría, Las Estrellas Bailan, La Academia, México Baila y Guerreros. Su talento y carisma le han permitido mantenerse vigente en el mundo del entretenimiento.

Jenny García ha sabido combinar su pasión por la danza con una conexión cercana con su público, quienes ahora la acompañan en esta nueva etapa de su vida marcada por retos de salud y fortaleza personal.

