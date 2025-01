Zayn abre su segundo concierto en México: Fecha de la preventa en Ticketmaster y venta general

El cantante británico Zayn Malik, exintegrante de One Direction, ha confirmado su esperado regreso a México en 2025 como parte de su gira “Stairway To The Sky”. El artista ofrecerá dos conciertos en la Ciudad de México (CDMX) durante marzo de 2025, brindando a sus seguidores la oportunidad de disfrutar en vivo de sus más grandes éxitos .

¿Cuándo serán los conciertos de Zayn en México?

Los conciertos de Zayn Malik en México se celebrarán los días 27 y 28 de marzo de 2025 en el Palacio de los Deportes de la CDMX. Este icónico recinto será el escenario perfecto para disfrutar de la voz de Zayn y sus grandes éxitos como solista, incluyendo temas como “Love Me Like This”.

¿Cuándo comienza la preventa de boletos para los conciertos de Zayn?

La preventa VIP se realizó ayer para los miembros del ZAYN VIP Key. Este acceso exclusivo permitió a los seguidores más leales del cantante asegurar sus entradas antes que el resto del público .

Sin embargo, los tarjetahabientes Banamex podrán acceder a la preventa Banamex desde el 30 de enero de 2025, a partir de las 11:00 a.m.. Esta es una excelente oportunidad para quienes desean asegurar su lugar en dos de los conciertos más esperados del año.

Debido a la increíble demanda @zaynmalik abre segunda fecha en el Palacio de los Deportes con su STAIRWAY TO THE SKY TOUR🤍#PreventaBanamex: 30 de enero.

¿Cuándo comienza la venta general de boletos para ver a Zayn en vivo?

La venta general para los conciertos de Zayn Malik en la Ciudad de México iniciará el 31 de enero de 2025, también a las 11:00 a.m.

Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster, por lo que los interesados deberán estar atentos para conseguirlos, dada la alta demanda que se espera.

El artista se hizo famoso como parte de la exitosa banda One Direction, pero su carrera como solista ha sido igualmente impresionante. Desde su salida del grupo en 2015, Malik ha lanzado varios álbumes que han sido bien recibidos por la crítica, consolidándose como un referente en la música pop y R&B.

Su regreso a México en 2025 es uno de los eventos musicales más esperados del año, especialmente para aquellos que lo siguen desde sus inicios con One Direction.

