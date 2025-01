Zayn Malik anuncia concierto en México en 2025: Fecha, sede y todos los detalles

Zayn Malik, el reconocido cantante británico y exmiembro de One Direction, ha confirmado su regreso a México para ofrecer un esperado concierto como parte de su gira “Stairway To The Sky”. El evento, que emociona a sus seguidores, tendrá lugar en marzo de 2025. Aquí se detallan todos los datos importantes sobre la fecha, la sede y la venta de boletos para este show.

¿Cuándo será el concierto de Zayn Malik en México?

El esperado concierto de Zayn Malik en México se celebrará el 27 de marzo de 2025. El intérprete de “Love Me Like This” se presentará en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México (CDMX), uno de los recintos más importantes del país. Este será un evento único, y los fanáticos podrán disfrutar de un espectáculo lleno de emoción, con los grandes éxitos de Zayn y, posiblemente, algunas sorpresas musicales.

¿Cuáles son los horarios para las preventas del concierto de Zayn?

Los miembros de ZAYN VIP Key tendrán acceso exclusivo a una preventa VIP hoy, 28 de enero de 2025, a las 11:00 a.m. Este beneficio permitirá a los fans adquirir sus entradas con antelación, asegurando su lugar en el evento.

En tanto, la preventa para tarjetahabientes Banamex por Ticketmaster arrancará el 30 de enero de 2025 a las 11:00 a.m. Para aquellos interesados en obtener boletos antes que el resto, esta es una excelente oportunidad.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para el concierto de Zayn Malik en México?

La venta de boletos para el concierto de Zayn Malik en la CDMX comenzará pronto. La venta general comenzará el 31 de enero de 2025, también a las 11 a.m.

¿Zayn visitará otras ciudades de México durante su gira 2025?

Hasta el momento, no se ha confirmado que Zayn Malik realice presentaciones en otras ciudades de México. Los fanáticos interesados deben estar atentos a futuros comunicados y actualizaciones en las redes sociales oficiales del cantante.

¿Qué canciones podría interpretar Zayn Malik en su concierto?

Durante su gira “Stairway To The Sky”, Zayn Malik podría presentar una combinación de sus más grandes éxitos, como “Pillowtalk”, “Dusk Till Dawn”, y “Love Me Like This”, así como algunas de sus nuevas canciones.

En sus recientes presentaciones, Zayn ha incluido tributos emotivos a sus antiguos compañeros de One Direction, como el homenaje que realizó a Liam Payne, quien falleció en octubre de 2024.

