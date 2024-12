One Direction llega a Cinépolis con This is Us: Preventa de boletos y ciudades disponibles

Cinépolis ha anunciado el reestreno del documental This Is Us (Así Somos, en español) de One Direction, una noticia que ha causado gran emoción entre los fanáticos de la banda. La reaparición de este icónico filme en la pantalla grande llega en un momento especial, tras la reciente muerte de Liam Payne en octubre.

Esta producción, dirigida por Morgan Spurlock, muestra la vida de los integrantes de la banda británica durante su gira Take Me Home Tour en 2012, y también relata cómo el grupo se convirtió en un fenómeno mundial.

¿Cuándo se podrá ver This Is Us en los cines de México?

This Is Us se estrenó originalmente en 2013 y fue un éxito rotundo en taquilla . El reestreno del documental de One Direction se llevará a cabo en Cinépolis el próximo 19 de diciembre.

La película estará disponible en varias salas de cine del país hasta el 22 de diciembre, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de revivir este emocionante viaje con la banda en pantalla grande.

Preventa de boletos: ¿Cómo conseguir entradas para This is Us en México?

La preventa de boletos ya está disponible en la página de Cinépolis desde el 5 de diciembre. Los fanáticos pueden adquirir sus entradas de forma anticipada. Solo deben ingresar al sitio web de la cadena de cines, seleccionar el sitio más cercano a su ubicación y asegurarse de comprar sus boletos antes de que se agoten, ya que se espera una gran demanda debido al fervor de los directioners.

Aunque aún no se ha publicado una lista oficial de las ciudades y salas de cine en las que se proyectará This Is Us, se sabe que el reestreno estará disponible en varias de las principales ciudades de México, como CDMX, Monterrey, Guadalajara y otras importantes plazas. Además, el documental será subtitulado, lo que permitirá que más personas disfruten de esta emotiva película.

La despedida a Liam Payne

Este reestreno llega en un momento muy significativo para los seguidores de One Direction, ya que se cumplen nueve años desde la separación de la banda, y recientemente la comunidad lamentó la pérdida de Liam Payne, quien murió el 17 de octubre en el hotel Casa Sur de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

En noviembre de 2024, los miembros de la banda, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, se reunieron para despedir a su querido amigo en una ceremonia que conmovió a todos los fans . Este reestreno es una oportunidad para recordar los momentos más especiales de One Direction y celebrar su legado.

