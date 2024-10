Es hoy: Todo lo que debes de saber de la Gran Final de la Academia

¡Es hoy! ¡Es hoy! No hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla, en pocas horas dará inicio la Gran Final de La Academia en su edición 2024 y aquí te contamos todo lo que debes saber.

Tras 11 semanas de aislamiento, preparación y conciertos, las y los finalistas darán su última presentación en el escenario más popular de México para demostrar todo lo que aprendieron en su curso musical.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Dónde, cuándo y a qué hora será la gran final de La Academia?

La última noche de La Academia será increíble y no te la puedes perder, por eso te presentamos todos los detalles:



Domingo 6 de octubre

20:00 horas (tiempo local)

(tiempo local) Azteca UNO (televisión abierta o vía online

¿Cuál será el premio para el ganador?

Desde su inicio se dio a conocer que la o el ganador de la edición 2024 se llevaría como recompensa un millón de pesos; sin embargo, dos semanas atrás, se informó que el presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego , aportará 250 mil pesos más.

¿Quiénes son los finalistas de La Academia y qué canciones interpretarán?

El concierto se dividirá en dos partes, en la primera interpretarán una canción que ya presentaron semanas atrás; en la segunda, será una completamente nueva.

La primera parte del concierto será de la siguiente manera:



Mario Girón : Ya lo pasado, pasado de José José

: de José José Julio Ávila : Eso y más de Joan Sebastian

: de Joan Sebastian Brisa Santana: Manías de Thalía

de Thalía Caro Heredia: En cambio no de Laura Pausini

de Laura Pausini Edith Evans : La misma gran señora de Jenni Rivera

: de Jenni Rivera Mar Lara: Besos de Ceniza de Timbiriche

de Timbiriche Isaveli Laina: El amor que soñé de Mariah Carey

La segunda parte será con la canción de cierre de la temporada 2024:

Mario Girón : El triste de José José

: de José José Julio Ávila : Bésame de Camila

: de Camila Brisa Santana: Ese hombre de Brisa

de Brisa Caro Heredia: Never enough (verisón en español de El Gran Showman )

(verisón en español de ) Edith Evans : Basta ya de Jenni Rivera

: de Jenni Rivera Mar Lara: Eclipse total del amor de Bonnie Tyler

de Bonnie Tyler Isaveli Laina: Sola otra vez de Celine Dion

Estas canciones estarán acompañadas por una orquesta de 25 músicos, la cual estará bajo la dirección del productor y compositor musical Chacho Gaytán.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.