La Academia 2024: La verdad detrás de la salida de Brandon Valenzuela

Hola que tal familia, amigos, quiero decirles que me encuentro más tranquilo... Quiero decirles que he tomado la decisión de retirarme del proyecto simplemente por mi salud porque quiero estar mejor, quiero recuperarme día a día. También quiero agradecerle mucho a los seguidores y familia, que me han apoyado en la trayectoria de mi carrera.