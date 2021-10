Qué pasa si te detienen por no respetar el Hoy No Circula en la CDMX

El programa Hoy No Circula es una estrategia de las autoridades para minimizar el impacto ambiental y mejorar la movilidad vehicular en la Ciudad de México (CDMX). Funciona en conjunto con el programa de verificación vehicular, pero ¿te has preguntado qué pasa si te detienen por no respetarlo? Aquí te lo contamos.

Dependiendo de la terminación de tus placas y del holograma que te hayan asignado en el verificentro se determinará qué días puedes circular libremente en la CDMX, pero en caso de que ignores esta norma y decidas usar tu auto en uno de los días que tienes prohibido hacerlo, podrías estar sujeto a una multa .

¿Qué pasa si no respetas el Hoy no Circula?

En el artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX se menciona que todos los conductores tienen la obligación de respetar y obedecer los programas ambientales como el Hoy No Circula.

Los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las ecozonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

Así que a grandes rasgos, la infracción por no respetar el programa Hoy No Circula podría ser de entre 20 y 30 UMA , es decir, entre 1,792.40 y 2,688.60 pesos; pero eso no es todo, ya que por imcumplir la ley, las autoridades de la CDMX pueden proceder con la remisión de tu vehículo al depósito vehicular, comúnmente conocido como corralón.

¿Quiénes te pueden infraccionar por el Hoy No Circula en la CDMX?

Dentro de la CDMX existen dos entidades que te podrían detener por incumplr el Hoy No Circula, por un lado los clásicos policías de tránsito y por el otro los miembros de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) que son capacitados por la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Vial.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 38 del Reglamento de Tránsito Metropolitano y el Procedimiento para Aplicar Sanciones del Programa de Verificación Vehicular, ambos deberán proceder de la siguiente manera:



Indicar que detengas la marcha del vehículo.

Identificarse con su nombre y número de placa.

Mencionarte que estás circulando en un día que no te tocaba o que no traes el holograma de verificación vigente.

Te dirá el monto de la infracción. En el caso del policía de tránsito será de 1,792.40 pesos y la remisión de tu vehículo al corralón y, en el caso de la Sedema, un pago de 2,688.60 pesos.

Te pedirá tu tarjeta de circulación y tu licencia de conducir.

Corroborará que todo esté en orden y te devolverá los papeles, a la vez que revisa tu vehículo por fuera.

Llenará la boleta de sanción y te proporcionará una copia para que con esa vayas a pagar a la tesorería. En caso de que el ecoguarda o el policía tengan una terminal para pagar con tarjeta, aprovecha y hazlo ahí.

Adicionalmente es importante que sepas que si te detiene un policía, aunque pagues no evitarás que tu auto se vaya al corralón por no haber respetado el Hoy No Circula. Mientras que el miembro de Sedema no podrá llevarse tu auto, pero puede llamar a un policía de tránsito para que lo haga.

🌞 #FelizDomingoParaTodos

Antes de que inicie la semana, consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 #CAMegalópolis pic.twitter.com/9EGDSVxCd9 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 10, 2021

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula en la CDMX?

Las restricciones del Hoy No Circula de la CDMX, no serán aplicadas a los vehículos que cumplan con los niveles de contaminación permitidos, es decir, no será aplicable a los autos identificados con los hologramas “E”, Doble Cero o Cero.

Aunque debes estar al pendiente por que en situaciones de contingencia ambiental es posible que tu auto no circule, a pesar de contar con estos hologramas.

Dicha excepción se extenderá a los coches que, a pesar de no poseer tales características, deban mantener su libre circulación debido a circunstancias especiales, como por ejemplo:



Vehículos de transporte escolar.

Carrozas y cortejos fúnebres

Quienes demuestren emergencia médica.

Automóviles con placa de auto antiguo.

Prestadores de servicios médicos, seguridad, rescate y servicios urbanos.

Vehículos de transporte de personas discapacitadas.

Para los conductores de vehículos foráneos o turistas la mejor opción es solicitar un “Pase turístico” que les permite circular con libertad en la CDMX por un periodo de 14 días sin tener que estar pendientes al programa Hoy No Circula. Lo puedes tramitar vía electrónica y es completamente gratuito.

