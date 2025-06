CAMe revela cómo aplicará el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 4 de junio

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha informado qué autos no podrán salir por el programa del Hoy No Circula en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Recordemos que hacen esto con el propósito de regular la contaminación en el Valle de México, para que miles de autos no contribuyan a la mala calidad del aire y sea seguro realizar actividades al aire libre.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula el 4 de junio?

De esta manera, es estableció que los autos con las siguientes características estarán obligados a quedarse en casa:



Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma 1 y 2

Es importante recordar que el programa aplica desde las 05:00 am y hasta las 22:00 pm, por lo que afecta durante la mayor parte del día, justo cuando las personas se encuentran fuera de sus casas.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Tenemos que considerar que las autoridades correspondientes tienen la facultad de levantar una multa a todos los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula , la cual puede ir de las 20 a las 30 UMAs (Unidad de Medida Actualizada).

Esto, en 2025, significa que habrá que pagar una multa de $2262.80 hasta los $3,394.20 pesos mexicanos. Sin mencionar que, dependiendo del infractor, la autoridad podría decidir si la infracción amerita llevar el vehículo al corralón, lo que provocará un gasto aún mayor.

¿Qué autos se salvan del Hoy No Circula?

Asimismo, es importante destacar que existen varios vehículos que se salvan de las restricciones del programa Hoy No Circula, los cuales son:



Holograma 0

Holograma 00

Autos de transporte público

Autos con placas para discapacitados

Autos eléctricos

Autos híbridos

Todos ellos pueden circular todos los días de la semana. La única excepción sería si se llega activar la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, lo que provocaría un Doble Hoy No Circula , donde los autos con holograma 0 y 00 también tendrían que quedarse en casa.

