¿Qué pasa si jalas la palanca de emergencia del Metro CDMX?

Al interior de cada vagón del Metro CDMX hay una palanca de emergencia que como su nombre lo dice, sirve como método de alerta para que los conductores del tren sepan que hay algún tipo de riesgo.

Sabemos que por curiosidad algunos usuarios del Metro CDMX la han activado, pero eso también te puede hacer acreedor a una multa, por ello, te compartimos qué pasa cuando se activa la palanca de emergencia y en qué casos está permitido hacerlo.

Consecuencias de jalar la palanca de emergencia del Metro CDMX

Activar la palanca de emergencia implica que el conductor debe parar la marcha del tren para acudir al vagón donde se requiere la asistencia; entre la verificación y la reactivación del servicio, podrían pasar entre 3 y 5 minutos, eso en caso de que se trate de algo menor.

Es importante aclarar, que solo los operadores del Metro CDMX pueden dar la instrucción de evacuar el tren en caso de ser necesario. Para esto se da un cese a la circulación y se corta la electricidad por un tiempo para que las personas puedan descender a las vías , con la seguridad de que no corren riesgo de ser atropellados o electrocutados.

Activar Palanca de Emergencia no detiene el tren, envía señal al conductor para evaluar situación y desactivarla. pic.twitter.com/BT9UVcaQi1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 29, 2016

¿Cuándo se debe activar la palanca de emergencia del Metro CDMX?

Esta famosa palanca roja viene acompañada de la leyenda “Señal de Alarma. En caso de peligro jale la palanca. Todo abuso será castigado” así que literalmente solo está permitido que un usuario haga uso de ella en tres principales circunstancias dentro del convoy: incendio, temblor y urgencias médicas.

De acuerdo a Metro CDMX, cuando sucede un incendio además de accionar la palanca de emergencia, los usuarios deben cubrirse nariz y boca. En caso de temblor este sistema de transporte cuenta con una alerta sísmica que se activa antes y les da segundos de ventaja a los trenes para que lleguen a las estaciones.

En ambos casos es válido jalar la palanca de emergencia, ya que los usuarios podrían sufrir algún ataque de ansiedad y/o pánico; más durante el temblor, dadas las experiencias de los últimos años.

Otra de las razones por la que se puede activar la palanca de emergencia es cuando hay alguna urgencia médica dentro de algún vagón del Metro CDMX. En este caso, el conductor será alertado y él mismo dará aviso al personal de la estación más próxima; una vez ahí, se verifica la situación y se brinda la ayuda necesaria.

Además de estas tres principales, la palanca de emergencia del Metro CDMX también puede ser activada en caso de asaltos, peleas o acoso; donde se presentará el personal de seguridad y una vez atendido, el tren podrá continuar su recorrido.

Usa la palanca de emergencia con responsabilidad, si detectas algún problema actívala para solicitar apoyo a elementos de seguridad. pic.twitter.com/aGql0y5qPG — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 6, 2021

Sanciones por activar la palanca de emergencia del Metro CDMX

En repetidas ocasiones Metro CDMX ha exhortado a los usuarios a no activar la palanca de emergencia en caso de que no se requiera, y es que aunque no existe una sanción señalada en el Reglamento o en el Manual del Usuario, si alguien acciona la alarma a manera de broma o juego, sin que exista una urgencia real; será remitido al Juzgado de lo Civil por los agentes de policía de la estación.

Esto se considera como un ataque a las vías de comunicación y es un delito ante el Código Penal Federal. En la CDMX se castiga como una falta administrativa; de la misma manera que ingerir alcohol en la vía pública o ir al Torito.

El responsable deberá explicar sus motivos por los que jalo la palanca de emergencia y en caso de que se demuestre que no había una urgencia, el individuo será sancionado con una multa que va de los 1,800 a los 2,600 pesos, aproximadamente, ya que es el equivale de 21 a 30 veces la UMA ; o bien, un arresto de entre 24 a 36 horas.

