¡Nos derretiremos! Hay escasez de hielo y garrafones por altas temperaturas de la ola de calor

La ola de calor que afecta a nuestro país comienza a impactar de diferentes formas y no únicamente en el clima y las temperaturas altas que estamos experimentando, sino que también existen lugares en donde comienza a reportarse escasez de agua en garrafones o embotellada y hielo en bolsa debido a la alta demanda de estos productos.

Si has asistido u organizaste una fiesta o reunión en estas semanas de ola de calor , tal vez notaste que conseguir hielos en establecimientos o tiendas conocidas como minisúper no ha sido sencillo, pues los despachadores te comentan que no hay o que no les han surtido e incluso los anaqueles de garrafones de agua para beber también lucen escasos.

Vendo bolsa de hielo seminueva en 1500 MNX. Sólo gente seria y conocedora. Al cambio sube ☝🏾😌 pic.twitter.com/Jj527vPDY1 — Cafre al Volante (@cafrealvolante) June 19, 2023

¿Por qué hay escasez de hielo en bolsa?

A causa de la ola de calor que está impactando en gran parte de México algunas tiendas de conveniencia han reportado escasez de hielo y esto se debe a la demanda por este producto, ya que para algunas familias es importante para mantener alimentos frescos y evitar su descomposición.

En días pasados en adn40 hicimos un recorrido por algunas zonas de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán al sur de la CDMX para conseguir hielo en bolsa y notamos que efectivamente muchos de estos establecimientos carecían del producto e incluso hubo tiendas donde la respuesta a no tenerlo disponible fue “está escaso” o “No nos han surtido” además de que los tenderos también explican que debido a la demanda una vez que son resurtidos el producto se acaba con rapidez.

Cabe mencionar que hasta ahora los encargados de las empresas que se dedicana al hielo no se han pronunciado ante este desabasto, sin embargo, es evidente que la demanda provocada por la ola de calor está repercutiendo en la falta de este producto.

¿Cuándo empezó la ola de calor en México?

La ola de calor en México este 2023 es un fenómeno climático que se caracteriza por el aumento de las temperaturas por encima del promedio durante varios días consecutivos.

Este evento se debe a la presencia de un anticiclón en niveles altos de la atmósfera, que favorece un ambiente diurno muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional. Además, se ha relacionado con el efecto del fenómeno de “El Niño” que altera las corrientes marinas y provoca sequías e incendios forestales.

La tercera ola de calor del año inició a principios de junio y se prevé que se extienda hasta finales de mes, afectando a las 32 entidades del país. Se han registrado temperaturas máximas superiores a los 30 grados Celsius en la mayoría de las regiones, y en algunos estados como Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se han alcanzado más de 45 grados. Estas condiciones han generado alertas por parte de las autoridades y han ocasionado problemas de salud, como deshidratación, insolación y golpe de calor.

¿Recomendaciones para enfrentar la ola de calor en México?

Para mitigar los efectos de la ola de calor, se recomienda a la población tomar medidas preventivas como:



Hidratarse constantemente

Evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas

Usar ropa ligera y de colores claros

Aplicarse protector solar

No realizar actividades físicas intensas al aire libre

Cuidar a los grupos vulnerables, como niños, adultos mayores y mascotas

Asimismo, se sugiere estar atento a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y del Centro Nacional para la Prevención de Desastres.

