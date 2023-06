Consienten a animales de zoológico con helados ante ola de calor

La intensa ola de calor no solo afecta a las personas en México, sino también a los animales, y no, en esta ocasión no hablamos de las mascotas, sino de los que se encuentran en los zoológicos, en donde ya son consentidos con ricas paletas de hielo.

Y es que con el objetivo de cuidar su salud, son varios los zoológicos los que han implementado estrategias para que los animales se refresquen en esta temporada de calor que durará al menos hasta septiembre del presente año; uno de los métodos que utilizan son los helados de comida.

Paletas heladas de carne en zoológico de Yucatán

En los últimos 10 días, Yucatán ha reportado temperaturas “extremas”, debido a que en la entidad se han reportado casi 45 grados. Ante ello, las autoridades han emitido recomendaciones a la población para que cuiden su salud y no tengan un golpe de calor .

Debido a la ola de calor que parece no tener tregua ni en las mañanas o en la noches, en los Parques Zoológicos del Centenario y Animaya, se repartieron paletas heladas de carnes a los animales carnívoros como leones y pumas; y de frutas para algunos mamíferos como gorilas y chimpancés.

Así cuidamos y consentimos a los animales en los Parques Zoológicos del Centenario y Animaya, con unas ricas paletas heladas de carnes o de frutas, dependiendo de la especie animal, y eso nos ayuda a estimularlos, refrescarlos y garantizar su bienestar, sobre todo en esta temporada de calor -dijo Renán Barrera, presidente municipal de Mérida en sus redes sociales.

Hielos de caldo de pollo en el zoológico de Zacango

El personal de Zoológico de Zacango, el cual se encuentra en el Estado de México, también consciente a sus animales con helados elaborados de acuerdo a su dieta. Las frutas favoritas de los que no comen carne son la sandía, melón, piña y manzanas, mismas que ahora se les da congeladas.

En el caso de los carnívoros, se les proporcionan hielos de caldo de pollo o bien con pedazos de carne. Debido al intenso calor, algunos de los animales pasan la mayoría del tiempo en la sombra o se dan baños más frecuentes en las fuentes que hay en sus espacios.

