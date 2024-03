¡Aprovecha! Así aplicará el Hoy No Circula el domingo 31 de marzo en el Valle de México

Para este domingo 31 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico tiene buenas noticias para los habitantes de la CDMX. En esta ocasión la calidad del aire ha mejorado mucho en comparación al resto de las semanas y eso se traduce en una excepción del Hoy No Circula .

En el sur de la CDMX la calidad del aire todavía es mala, pero no tanto a comparación de los días anteriores en donde se estuvo al borde de la contingencia ambiental. Por si fuera poco, en el centro y en el norte de la capital por fin hay una calidad aceptable del aire e incluso en la alcaldía de Miguel Hidalgo será buena.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Así aplicará el Hoy No Circula el domingo 31 de marzo

Ya es oficial, el programa de Hoy No Circula no aplicará este domingo 31 de marzo. Normalmente los carros seleccionados no podrían circular en un horario de 05:00 am a las 10:00 pm, sin embargo, habrá una excepción este día. Es así que todos los vehículos podrán circular con normalidad en el Valle de México.

Esto aplicará para todos los autos en la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Estado de México, por lo que si resides en alguno de los siguientes, no tienes por qué preocuparte por el Hoy No Circula este día.



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco, Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

Cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, la multa que podrían recibir los vehículos que incumplan con el Hoy No Circula puede ir desde los 2 mil 174.40 pesos a los 3 mil 257, dependiendo de cada caso.

Asimismo, las autoridades de tránsito tendrán la facultad para remitir el auto al corralón, lugar en el cual los automovilistas deberán realizar el pago de la multa por no respetar el Hoy No Circula.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.